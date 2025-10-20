ETV Bharat / state

डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया पट्टी का गोज, मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

देहरादून में महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में शव रखकर जमकर हंगामा किया.

Woman dies after operation
महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून में एक नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है. महिला के पेट में पट्टी का गोज होने पर लोगों का पारा चढ़ गया. जिसके बाद थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत आराघर के पास स्थित नर्सिंग होम के बाहर परिजनों ने महिला का शव रखकर जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद नर्सिंग होम में काफी भीड़ जुट गई और सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई. साथ ही एसीएमओ डॉ. प्रदीप राणा ने परिजनों को कई घंटों तक समझाने के बाद परिजन महिला के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल लेकर गए.

परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम की डॉक्टर ने प्रसव के दौरान महिला के पेट में पट्टी का एक गोज छोड़ दिया. जिसके कुछ महीने बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की रविवार रात को मौत हो गई. बता दें कि देहरादून के लक्खीबाग की रहने वाली ज्योति पत्नी प्रज्वल जिसकी उम्र 26 वर्ष थी. महिला का पति प्रज्वल सहारनपुर चौक पर पंचर की दुकान चलाता है. महिला की डिलीवरी 29 जनवरी 2025 को देहरादून के एक केयर सेंटर में हुई थी.

ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से निकला पट्टी का गोज (Video-ETV Bharat)

जिसमें उनको बेटा पैदा हुआ, उसके एक हफ्ते बाद से ही महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया. महिला के परिजन उसे फिर उसी सेंटर में ले गए और डॉक्टर्स से सलाह ली गई और महिला के कई टेस्ट कराए गए. लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई. एक बार फिर परिजनों ने महिला को उसी सेंटर में भर्ती कराया, जहां से महिला को ग्राफिक एरा अस्पताल में रेफर कर दिया गया. अस्पताल में जांच के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई कि महिला के पेट में बहुत बड़ी पट्टी का गोज था, जिसके चलते महिला को इन्फेक्शन हो गया था.

नर्सिंग होम में जनवरी में एक महिला का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद महिला के पेट दर्द की शिकायत लेकर नर्सिंग होम में आए थे. जिसके बाद महिला के परिजन महिला को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल लेकर गए और अस्पताल के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया तो पेट से पट्टी के गोज निकले व महिला मौत हो गई. महिला का इलाज नर्सिंग होम में चल रहा था. इसलिए जब तक जांच होती है, तब तक नर्सिंग होम का सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है. जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें विभागीय और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल कमेटी जांच करेगी. साथ ही बताया कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
डॉ. प्रदीप राणा, एसीएमओ देहरादून

शनिवार को निजी अस्पताल में महिला का ऑपरेशन हुआ तो महिला के पेट से पट्टी का गोज निकला. उसके बाद रविवार रात को महिला मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए महिला के परिजन आज सुबह उसी केयर सेंटर पहुंचे और महिला का शव नर्सिंग होम के बाहर रखकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परिजनों के साथ कई घंटों की वार्ता के बाद परिजनों ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल लेकर गए.

पढ़ें:

TAGGED:

DEHRADUN LATEST NEWS
MEDICAL NEGLIGENCE CASE
DEHRADUN HEALTH DEPARTMENT
महिला के पेट में पट्टी गोज
PATIENT FAMILY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.