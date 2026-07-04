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मेरठ में नवजात की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन; CMO बोले- "जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई"

परिजनों ने सीएमओ से की शिकायत ( Photo credit: ETV Bharat )