मेरठ में नवजात की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन; CMO बोले- "जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई"
सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 9:30 PM IST
मेरठ : जिले के एक निजी अस्पताल में करीब चार दिन पहले 14 दिन के नवजात की मौत का मामला सामने आया था. जिसके बाद परिजनों ने शनिवार को लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर प्रदर्शन किया. परिजनों ने सीएमओ को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
मेरठ के केसरगंज निवासी आसिफ ने बताया कि उनके बेटे का जन्म 14 दिन पहले एक निजी हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन के जरिए हुआ था. जन्म के बाद से ही जच्चा-बच्चा दोनों की तबीयत खराब चल रही थी. पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने प्रसव का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया था, जिसके कारण प्रसूता लगातार दर्द से तड़प रही थी.
उनका आरोप है कि जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की गई, तो उन्होंने जल्द ही सब ठीक होने का भरोसा देकर मामले को टाल दिया. शनिवार को परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम इस पूरे घटनाक्रम और डॉक्टर की अनुपस्थिति की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही या इलाज में देरी की बात सही पाई जाती है तो अस्पताल का पंजीकरण रद करने समेत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में सड़क हादसे में बच्चे की मौत; गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगाई आग, सड़क पर लगाया जाम