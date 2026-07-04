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मेरठ में नवजात की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन; CMO बोले- "जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई"

सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं.

परिजनों ने सीएमओ से की शिकायत
परिजनों ने सीएमओ से की शिकायत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:30 PM IST

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मेरठ : जिले के एक निजी अस्पताल में करीब चार दिन पहले 14 दिन के नवजात की मौत का मामला सामने आया था. जिसके बाद परिजनों ने शनिवार को लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर प्रदर्शन किया. परिजनों ने सीएमओ को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.


​मेरठ के केसरगंज निवासी आसिफ ने बताया कि उनके बेटे का जन्म 14 दिन पहले एक निजी हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन के जरिए हुआ था. जन्म के बाद से ही जच्चा-बच्चा दोनों की तबीयत खराब चल रही थी. पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर ने प्रसव का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया था, जिसके कारण प्रसूता लगातार दर्द से तड़प रही थी.

सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उनका आरोप है कि जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की गई, तो उन्होंने जल्द ही सब ठीक होने का भरोसा देकर मामले को टाल दिया. शनिवार को परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.



सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम इस पूरे घटनाक्रम और डॉक्टर की अनुपस्थिति की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में हॉस्पिटल के डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही या इलाज में देरी की बात सही पाई जाती है तो अस्पताल का पंजीकरण रद करने समेत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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