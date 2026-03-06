ETV Bharat / state

युवक की अचानक बिगड़ी तबीयत हो गई मौत, परिजनों ने जहर देने का आरोप लगाकर किया हाईवे जाम

पुलिस के निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर परिजनों ने खोला जाम, मृतक के मामा ने कराया मुकदमा दर्ज

कानपुर में युवक की मौत के बाद हंगामा
कानपुर में युवक की मौत के बाद हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
कानपुर: सजेती थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. आक्रोशित परिजनों ने कानपुर-सागर हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को शांत करवाया.

जानकारी के अनुसार, मृतक बाल कुमार यादव (22) पेशे से ट्रक खलासी था. वह बुधवार दोपहर को काम से घर लौटा था, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उसे आनन-फानन में हमीरपुर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

गांव में यह चर्चा थी कि युवक ने फांसी लगाकर जान दी है, लेकिन मृतक की बहन ऊषा देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या करार दिया. मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई को शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया है, जिससे उसकी मौत हुई.

परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी. गुरुवार को पोस्टमार्टम होने के बाद भी जब पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा.

परिजनों ने शव को कानपुर-सागर हाईवे पर रखकर सड़क जाम कर दी. हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया. लगभग आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद, पुलिस के निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर परिजनों ने जाम खोला. इसके बाद, मृतक के मामा फूल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

