19 नवंबर से लापता दर्शील का अब तक कोई सुराग नहीं, परिजनों ने पुलिस के विरोध में निकाला मार्च

कोडरमा में 19 नवंबर से लापता युवक के परिजनों ने पुलिस कार्यशैली के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला है.

YOUNG MAN MISSING FROM KODERMA
धरना में मौजूद ग्रामीण (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 30, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
कोडरमा: जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र से लापता दर्शील बरनवाल का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. दर्शील 19 नवंबर को घर से चाय नाश्ता करने के बाद दुकान जाने के लिए निकला था. लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा है. कोई सुराग नहीं मिलने पर गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिस के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला. मार्च में शामिल लोगों ने जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना भी दिया. धरना के जरिए लोगों ने दर्शील को ढूंढ निकालने की दिशा में पुलिस से कार्रवाई तेज करने की मांग की है.

बताया जाता हैं कि दर्शील की शादी तय हो चुकी थी और शादी से 10 दिन पहले वह अचानक बिना किसी को बताए घर से लापता हो गया. घर में ही उसने अपना फोन भी छोड़ दिया था, जिसके कारण उसे ढूंढने में पुलिस को परेशानी हो रही है. दर्शील की गुमशुदगी के बाद से ना तो उसके बैंक अकाउंट से किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है और ना ही उसके मोबाइल पर उसकी गुमशुदगी से जुड़े किसी तरह की लीड पुलिस को मिल पा रही है. ऐसे में दर्शील की बरामदगी के लिए एसपी के निर्देश पर डीएसपी की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन किया गया है.

मामले को लेकर जानकारी देते पूर्व जिप अध्यक्ष और एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ढूंढने में नाकाम रही तो होगा उग्र आंदोलन

धरने पर बैठी जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि दर्शील बरनवाल की बरामदगी में पुलिस के सारे इनपुट फेल हो गए हैं. अब तक पुलिस उसे बरामद करने में नाकाम रही है. ऐसे में इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रहती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं मामले में अब तक हुए अनुसंधान पर जानकारी देते हुए एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई है कि लापता दर्शील अपनी तय हुई शादी से नाराज था, यह भी एक कारण उसकी गुमशुदगी के पीछे हो सकता है. बावजूद इसके पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और उसकी तलाश की जा रही है.

