ETV Bharat / state

19 नवंबर से लापता दर्शील का अब तक कोई सुराग नहीं, परिजनों ने पुलिस के विरोध में निकाला मार्च

कोडरमा: जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र से लापता दर्शील बरनवाल का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. दर्शील 19 नवंबर को घर से चाय नाश्ता करने के बाद दुकान जाने के लिए निकला था. लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा है. कोई सुराग नहीं मिलने पर गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिस के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला. मार्च में शामिल लोगों ने जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना भी दिया. धरना के जरिए लोगों ने दर्शील को ढूंढ निकालने की दिशा में पुलिस से कार्रवाई तेज करने की मांग की है.

बताया जाता हैं कि दर्शील की शादी तय हो चुकी थी और शादी से 10 दिन पहले वह अचानक बिना किसी को बताए घर से लापता हो गया. घर में ही उसने अपना फोन भी छोड़ दिया था, जिसके कारण उसे ढूंढने में पुलिस को परेशानी हो रही है. दर्शील की गुमशुदगी के बाद से ना तो उसके बैंक अकाउंट से किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है और ना ही उसके मोबाइल पर उसकी गुमशुदगी से जुड़े किसी तरह की लीड पुलिस को मिल पा रही है. ऐसे में दर्शील की बरामदगी के लिए एसपी के निर्देश पर डीएसपी की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन किया गया है.

मामले को लेकर जानकारी देते पूर्व जिप अध्यक्ष और एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ढूंढने में नाकाम रही तो होगा उग्र आंदोलन