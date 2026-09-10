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कानपुर देहात में कपड़ा व्यापारी की मौत पर परिजनों ने जाम की सड़क, उठाई ये मांग

कानपुर देहात: गजनेर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए रायपुर मूसानगर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया. सूचना के बाद जिले की काई थाने की फोर्स और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाबुझा कर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन परिजन नहीं माने.

इस दौरान करीब 14 घंटे तक परिजनों ने रोड जाम करते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे. रोड जाम के चलते पुलिस को ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए कड़ी मसक्कत करनी पड़ी. हालांकि देर रात तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने ट्रैफिक जाम खुलवाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



मामला थाना गजनेर के गांव जीठरौली का है. जहां गांव के रहने वाले कपड़ा व्यापारी अमन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद रोड किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया. अमन के शव के पास ही उसकी बाइक पड़ी हुई थी. परिजनों के मुताबिक अमन के सिर पर चोट के निशान भी थे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर राजपुर से मूसानगर जाने वाले रोड पर शव रखकर सड़क जाम कर दी, जिससे चलते कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. सूचना पर कई थानों को फोर्स मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने के प्रयास में जुट गई, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे .



जानकारी के मुताबिक, अमन कपड़े की दुकान चलाता था. वह मंगलावर की रात दुकान बंद करके घर लौट रहा रह. इस दौरान रायपुर रोड पर तरवारा मोड़ के पास वह घायल हालत में सड़क किनारे मिला. वहां उसकी बाइक पड़ी हुई थी. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में अमन को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों हत्या का आरोप लगाते हुए रायपुर मूसानगर रोड शव रखकर जाम लगा दिया.

इस दौरान काफी लंबा जाम लग गया. वहीं, परिजन बीच सड़क तक शव को लेकर रोड जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे. परिजनों का आरोप था कि कुछ दिन पहले अमन का विवाद हुआ था. मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन अमय रहते पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी पुलिस को फोन कराया था, लेकिन बाबजूद उसके पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया. इस सम्बन्ध में परिजनों ने एसपी श्रद्धा पांडे से भी मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई.

परिजनों ने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज कराने पर उन्हें एससी एसटी एक्ट में फसाने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दबाव बनाकर समझौता करा दिया, फिर अमन मंगलवार को घायल अवस्था में सड़क किनारे मिला. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने बीच सड़क पर शव रखकर रोड जाम कर दिया.