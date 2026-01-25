ETV Bharat / state

रोहतक में मीट विक्रेता के शव के साथ परिजनों ने किया सड़क जाम, SP को मौके पर बुलाने और SIT को जांच सौंपने की मांग

सीसीटीवी फुटेज आया सामनेः हालांकि पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल 5 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आ चुकी है, जिसमें हत्या के पहले दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ था. एक पक्ष ने जहां छतों से शराब की खाली बोतलें और ईंटें मारी. वहीं दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से हमला किया. इस झगड़े को आसपास के लोग दूर खड़े होकर देखते रहे.

रोहतकः स्थानीय पाड़ा मोहल्ला में शनिवार को मीट विक्रेता सावन नामक युवक की पीछा कर हमलावरों ने चाकू गोदकर मार डाला था. पुलिस ने रविवार को पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. इसी बीच परिजनों ने शव के साथ मोहल्ले में सड़क जाम कर दिया. मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित करने, मौके पर एसपी को बुलाकर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हटाने की शर्त रख दी.

गाली-गलौज से मना करने पर हत्या को दिया अंजामः गौरतलब है कि 24 जनवरी को पाड़ा मोहल्ला में मीट विक्रेता 25 वर्षीय सावन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. वो जान बचाने के लिए एक मंदिर में छिप गया था लेकिन हमलावरों ने मंदिर से बाहर निकाल कर उस पर चाकू से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक गली में कुछ बच्चे आपस में गाली गलौज कर रहे थे. सावन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था, जिसके बाद एक बच्चे के परिजन अपने हाथ में डंडे और चाकू लेकर आए और सावन पर जानलेवा हमला कर दिया. सावन को गंभीर हालत अस्पताल ले जाया गया था लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ओल्ड सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में पिता सुभाष की शिकायत पर एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है.

हमले का सीसीटीवी फुटेज (Etv Bharat)

एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े परिजनः शनिवार को देर होने की वजह से मृतक सावन के शव को पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था. रविवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया. लेकिन परिजन ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया और पाड़ा मोहल्ले की मुख्य सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन परिजन एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए. डीएसपी गुलाब सिंह ने परिजनों से बात की लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए.

सावन (File Photo)

नशाखोरी के कारण बिगड़ रहा है माहौलः मृतक सावन के चाचा रामकुमार और रमन का कहना है कि "यह हत्या प्लानिंग के तहत की गई है. इससे पहले भी परिवार के एक सदस्य की हत्या हो चुकी है." उन्होंने कहा कि "पुलिस ने मुख्य आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है. ये आरोपी पहले भी हत्या के मामले में शामिल हैं. इस क्षेत्र में नशाखोरी बढ़ रही है और क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है. जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक शव को सड़क से नहीं उठाएंगे."

सावन के शव के साथ सड़क पर धरने पर बैठे परिजन (Etv Bharat)

मृतक का एक भाई जेल में है बंदः डीएसपी गुलाब सिंह का कहना है कि "इस केस में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मृतक का एक भाई जेल में है. परिजनों ने उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इजाजत मांगी थी. कोर्ट के जरिए प्रक्रिया के तहत उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मिल गई है."