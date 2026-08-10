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एक ही परिवार में छह लोगों की मौत मामला: परिवार की मदद के लिए ग्रामीणों ने बढ़ाया हाथ, आपस में किया चंदा

पलामू में एक ही परिवार में छह लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने आर्थिक मदद की. परिवार सरकारी मदद से अभी भी वंचित है.

PALAMU DROPSY CASE
अनुज मेहता और सुनील मेहता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 6:16 PM IST

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पलामूः जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव के कुलदीप मेहता के परिवार की हालत यह बता रही है कि सरकारी संवेदनशीलता क्या है और सामाजिक संवेदनशीलता क्या है? कुलदीप मेहता के परिवार को जहां सरकारी और पारिवारिक सहायता नहीं मिली वहीं मदद के लिए ग्रामीणों ने हाथ बढ़ाया.

परिवार में अब केवल तीन लोग ही बचे हैं

दरअसल पलामू के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यम बीमारी से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई थी. सबसे पहले कुलदीप मेहता की मौत हुई थी. कुलदीप मेहता के परिवार में सिर्फ उनका बेटा सुनील मेहता, अनुज मेहता और एक चार वर्ष का पोता बचा हुआ है.

पीड़ित परिवार, पूर्व मुखिया, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य के बयान (Etv Bharat)

गांव के लोगों ने एकता की मिसाल पेश की

रहस्यमय बीमारी की चपेट में सुनील मेहता भी थे और लंबे वक्त तक रांची में रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे. एक तरफ सरकारी सहायता नहीं मिली तो दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों ने आपसी एकजुता की मिसाल कायम की. परिवार की मदद के लिए सिक्का, गड़ेरियाडीह, कठौतिया के ग्रामीण एकजुट हुए और आपस में चंदा किया. ग्रामीणों के चंदे के पैसे का इस्तेमाल सुनील मेहता के इलाज और परिवार के दूसरे सदस्यों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हुआ.

PALAMU DROPSY CASE
अनुज मेहता, सुनील मेहता और ग्रामीण महिला (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने आपसी मदद के लिए बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप

दरअसल सिक्का गांव में ग्रामीणों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है. इसी ग्रुप में सबसे पहले कुलदीप मेहता के परिवार की मदद के लिए बात रखी गई थी. गांव से बाहर नौकरी कर रहे लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी ने चंदा देना शुरू किया था. ग्रामीणों ने 70 हजार रुपए से भी अधिक की रकम जमा कर ली थी. बाद में इस रकम को परिवार को दिया गया था. जिस वक्त यह रकम जमा हुई उस दौरान कुलदीप मेहता के बेटे सुनील मेहता का रांची में इलाज चल रहा था. परिवार ने इसी रकम का इस्तेमाल इलाज के साथ-साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी किया. ग्रामीणों का व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी एक्टिव है और समय-समय पर परिवार की मदद कर रहा है.

'परिवार को अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है. तीन गांव के ग्रामीण एकजुट हुए और चंदा जमा किया है. मौर्य समाज की तरफ से भी मदद मिली है. ग्रामीणों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इसी के माध्यम से चंदा जमा किया गया है.' - दिलीप मेहता, पूर्व मुखिया, सिक्का

रिवार ने लिया था माइक्रो फाइनेंस कंपनी से ऋण

दरअसल कुलदीप मेहता के परिवार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से सामूहिक ऋण लिया था. परिवार के सदस्यों को अब ऋण चुकाने की चिंता सताने लगी है. कुलदीप मेहता के परिवार में बचे हुए दोनों बेटे अनुज मेहता और सुनील मेहता बेरोजगार हैं. अनुज मेहता बेंगलुरु में मजदूरी करते थे जो घटना के बाद वापस गांव लौटे हैं और परिवार के सभी सदस्यों की अर्थी को कंधा दिया. परिवार के छह सदस्यों की मौत हुई है लेकिन अभी तक किसी का भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है. परिवार के पास सिर्फ तीन सदस्यों के पोस्टमार्टम का ही कागजात मौजूद है.

'सरकार या प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं मिली है. ग्रामीणों ने चंदा दिया था जिसका इस्तेमाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और इलाज में हुआ है. ऋण लिया गया था ऋण को लेकर उन्हें चिंता सताने लगी है.'-अनुज मेहता

'ग्रामीणों ने आपस में चंदा किया तो मदद हुई, परिवार ऋण को लेकर चिंतित है. सरकार सहायता नहीं दे रही है, ना ही कोई मिलने आया है.' - बिंदी देवी, ग्रामीण

वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर का विधानसभा क्षेत्र है सिक्का गांव

पड़वा का सिक्का गांव झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का विधानसभा क्षेत्र है. घटना के बाद सिक्का गांव में भाजपा कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों की टीम भी पहुंची थी. भाजपा की तरफ से उस दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी. हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने इलाज में मदद की और ग्रामीणों के साथ बातचीत की. यह इलाका मेदिनीनगर मुख्यालय से करीब 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है. लेकिन आज तक कोई भी सरकारी सहायता गांव तक नहीं पहुंची है. परिवार अभी भी मदद के इंतजार में है.

'सरकार संवेदनहीन है. इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन आज तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है ना ही कोई हालचाल लेने गया. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई. सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर मौत किन कारणों से हुई. परिवार को आर्थिक सहायता भी देने की जरूरत है, यह घटना बता रही है कि सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन किस तरह का है.'- अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

सिक्का में हुई लगातार मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है. 29 जून को पहली मौत हुई थी उसके बाद एक-एक करके पांच और सदस्यों की मौत हो गई थी. 29 जून को घर से सैंपल लिया गया था और 2 जुलाई को रिपोर्ट आई थी. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की ड्रॉप्सी नामक बीमारी थी. यह बीमारी ऑर्गेमोन मिला सरसों तेल के इस्तेमाल से होता है.

सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट की लापरवाही सामने आ रही हैः सानू सिद्दीकी

झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सानू सिद्दीकी ने बताया कि यह बेहद ही गंभीर मामला है. शुरु से सिविल सर्जन और सुपरिंटेंडेंट की लापरवाही की बात सामने आ रही है. राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सभी मामलों को लेकर गंभीर रहते हैं, उन्हें पूरे हालात से अवगत करवाया जाएगा. परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है.

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