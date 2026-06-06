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बिहार में महिला मरीज की मौत पर अस्पताल में बवाल, परिजनों ने की तोड़फोड़

सासाराम: बिहार के सासाराम सदर अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. आरोप है कि मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में कुर्सियां तोड़ दीं और वहां रखे गमलों को उठाकर फेंक दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं.

मरीज की मौत: बताया जाता है कि जिला मुख्यालय सासाराम स्थित सदर अस्पताल में एक गंभीर रूप से बीमार महिला को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

जांच पर विवाद: परिजनों के आग्रह पर डॉक्टर ने दोबारा जांच की लेकिन स्थिति वही रही. इसके बाद चिकित्सकों ने परिजनों को संतुष्ट करने के लिए ईसीजी जांच कराने की भी सलाह दी. इसी बात को लेकर डॉक्टर और परिजनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और काफी देर तक तू-तू मैं-मैं होता रहा.

बदसलूकी के आरोप: यह तू-तू मैं-मैं देखते ही देखते गाली-गलौज और बड़े विवाद में बदल गई. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई.