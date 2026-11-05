पंजाब से परिवार वालों ने लखनऊ आने में जताई असमर्थता, जीआरपी ने बुजुर्ग का कराया अंतिम संस्कार
परिवार ने आर्थिक और पारिवारिक मजबूरियां गिनाते हुए लखनऊ आने में असमर्थता जता दी. जीआरपी ने उनका अंतिम संस्कार कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:02 AM IST
लखनऊ: लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर पंजाब से लखनऊ पहुंचे 60 वर्षीय राजकुमार शेखरी की मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलने पर परिवार ने आर्थिक और पारिवारिक मजबूरियां गिनाते हुए लखनऊ आने में असमर्थता जता दी. जीआरपी ने उनका अंतिम संस्कार कराया.
जानकारी के मुताबिक दो नवंबर को आलमनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर 60 वर्षीय राजकुमार अचेत अवस्था में मिले थे. आरपीएफ और जीआरपी की टीम उन्हें राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय ले गई. जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
आधार कार्ड से उनकी पहचान पंजाब के जालंधर जिले के करतारपुर निवासी राजकुमार शेखरी के रूप में हुई. जीआरपी की तरफ से जालंधर पुलिस के माध्यम से स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया. करतारपुर के वार्ड नंबर चार के पार्षद जसविंदर बावला ने फोटो और आधार कार्ड के आधार पर पहचान की पुष्टि की.
इसके बाद मृतक के भतीजे विशाल शेखरी और बहन सुमन से संपर्क हुआ. आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए परिजनों ने लखनऊ आने में असमर्थता जता दी.
उन्होंने जीआरपी से स्थानीय स्तर पर ही अंतिम संस्कार कराने का अनुरोध किया. व्हाट्सएप के माध्यम से भतीजे ने इस संबंध में लिखित सहमति भी दी. इसके बाद पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर जीआरपी ने हिंदू रीति-रिवाज से राजकुमार का अंतिम संस्कार कराया.
इस तरह से देखें तो जहां पर राजकुमार रहते थे. अंतिम वक्त में उनके साथ शहर तो छोड़िए, उनके परिवार तक का कोई सदस्य मौजूद नहीं रहा. जिस शहर में वह अकेले दुनिया से विदा हुए. वहां पर जीआरपी के जवानों ने उनकी अंतिम क्रिया पूरी की.