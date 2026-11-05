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पंजाब से परिवार वालों ने लखनऊ आने में जताई असमर्थता, जीआरपी ने बुजुर्ग का कराया अंतिम संस्कार

पंजाब से परिवार वालों ने लखनऊ आने में जताई असमर्थता, जीआरपी ने बुजुर्ग का कराया अंतिम संस्कार. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर पंजाब से लखनऊ पहुंचे 60 वर्षीय राजकुमार शेखरी की मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलने पर परिवार ने आर्थिक और पारिवारिक मजबूरियां गिनाते हुए लखनऊ आने में असमर्थता जता दी. जीआरपी ने उनका अंतिम संस्कार कराया.

जानकारी के मुताबिक दो नवंबर को आलमनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर 60 वर्षीय राजकुमार अचेत अवस्था में मिले थे. आरपीएफ और जीआरपी की टीम उन्हें राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय ले गई. जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. आधार कार्ड से उनकी पहचान पंजाब के जालंधर जिले के करतारपुर निवासी राजकुमार शेखरी के रूप में हुई. जीआरपी की तरफ से जालंधर पुलिस के माध्यम से स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया. करतारपुर के वार्ड नंबर चार के पार्षद जसविंदर बावला ने फोटो और आधार कार्ड के आधार पर पहचान की पुष्टि की.