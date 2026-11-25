बारां के श्मशान से अस्थियां व राख गायब...तंत्र-मंत्र की आशंका
घटना से परिवार की सामाजिक व धार्मिक भावनाएं आहत हुई. परिवार ने जताई नाराजगी.
Published : November 25, 2026 at 10:04 AM IST
बारां: शहर के ईदगाह के पास स्थित मुक्तिधाम से अस्थियां एवं राख गायब होने का मामला सामने आया है.तंत्र मंत्र की आशंका के चलते अस्थियां गायब होने की बात सामने आई है. मृतक के परिजनों ने घटना पर रोष जताया है. घटना के बाद कोतवाली पुलिस टीम जांच के लिए मुक्तिधाम पहुंची.
कोतवाली थाने के एएसआई मुकुट बिहारी मीणा ने बताया कि मृतक राजेंद्र गोधा के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां और पूरी राख गायब मिलने की सूचना परिजनों में दी. मृतक के भतीजे मनीष गोधा ने बताया कि 23 नवंबर शाम 6 बजे करीब 5 क्विंटल लकड़ी और 200 से 250 छाणों एवं कंडों से चाचाजी का अंतिम संस्कार किया था. बुधवार सुबह जब हम अस्थियां लेने आए तो वहां केवल एक लोटा और लकड़ी का टुकड़ा मिला, जबकि अस्थियां और पूरी राख गायब है. एएसआई मीणा ने कहा कि हमने मौके पर पहुंचकर जांच की. उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है. परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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सीसीटीवी कैमरे नहीं: मृतक के भतीजे मनीष गोधा ने श्मशान की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में राख और अस्थियां आखिर कहां गईं? उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं होने पर भी नाराजगी जताई. परिजनों ने आशंका जताई कि कोई अज्ञात अस्थियां और राख ले गया. घटना की सूचना पुलिस एवं मुक्तिधाम समिति के पदाधिकारियों को दी. सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली.
परिवार की भावनाएं आहत: परिजनों का कहना है कि इस घटना से उनकी सामाजिक व धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और मुक्तिधाम में सीसीटीवी कैमरे सहित सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, जहां अंतिम विदाई के बाद मृतक की अस्थियां सुरक्षित नहीं तो ऐसे में शहर की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है.
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