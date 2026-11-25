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बारां के श्मशान से अस्थियां व राख गायब...तंत्र-मंत्र की आशंका

श्मशान में जांच करता पुलिसकर्मी एवं परिजन ( ETV Bharat Baran )

बारां: शहर के ईदगाह के पास स्थित मुक्तिधाम से अस्थियां एवं राख गायब होने का मामला सामने आया है.तंत्र मंत्र की आशंका के चलते अस्थियां गायब होने की बात सामने आई है. मृतक के परिजनों ने घटना पर रोष जताया है. घटना के बाद कोतवाली पुलिस टीम जांच के लिए मुक्तिधाम पहुंची.