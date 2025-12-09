ETV Bharat / state

बिहार में एम्बुलेंस नहीं मिली तो स्ट्रेचर पर शव घसीटकर घर ले गए परिजन, डॉक्टर बोले-अपनी मर्जी से ले गए

बिहार में PHC से मृत महिला का शव परिजन एम्बुलेंस न मिलने पर स्ट्रेचर पर घसीटकर घर ले गए. अस्पताल से गायब रहे डॉक्टर.

नवादा महिला का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 9, 2025 at 10:49 AM IST

नवादा: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रविवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 75 वर्षीय महिला केशरी देवी की मौत के बाद उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते मजबूरन उन्होंने स्ट्रेचर पर शव को घसीटते हुए पूरे बाजार से घर तक ले गए. यह शर्मनाक वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

रात में सामने आया दिल दहला देने वाला दृश्य: रविवार रात करीब 11 बजे अकबरपुर बाजार निवासी रामचन्द्र साहनी की पत्नी केशरी देवी को मृत अवस्था में परिजन अस्पताल लाए थे. परिजनों का आरोप है कि महिला की तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी गई, पर प्रशासन ने कोई मदद नहीं की.

महिला का शव स्ट्रेचर पर ले गए परिजन (ETV Bharat)

एम्बुलेंस नहीं मिली, स्ट्रेचर पर घसीटा शव: परिजनों ने बताया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी 102 या 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई. मजबूरी में अस्पताल स्टाफ ने सिर्फ स्ट्रेचर देने की इजाजत दी. इसके बाद परिजन शव को स्ट्रेचर पर रखकर बाजार के बीचों-बीच घसीटते हुए घर ले गए.

डॉक्टर गायब, जीएनएम संभाल रहे थे जिम्मेदारी: जांच में पता चला कि रात में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अपने चैंबर से नदारद थे. मौके पर मौजूद जीएनएम ही मरीजों को देख रहे थे. जीएनएम ने बताया कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में वे ही इलाज कर रहे थे. डॉक्टर की इस लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है.

अस्पताल से डॉक्टर गायब (ETV Bharat)

अस्पताल प्रभारी ने दिया चौंकाने वाला बयान: अकबरपुर PHC के चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने कहा, “रात 11 बजे महिला को पहले से मृत अवस्था में लाया गया था. हमने परिजनों से 108 एम्बुलेंस को फोन करने को कहा था, लेकिन वे खुद ही शव ले जाने लगे. परिजन हमसे जान-पहचान के थे इसलिए वो खुद स्ट्रेचर मांगकर शव ले गए.”

"रात्रि 11 बजे का मामला है ,जब पहले से मृत महिला को अस्पताल लाया गया, वहां एंबुलेंस सेवा को कॉल करने को बोला गया लेकिन कॉल न करके वे खुद शव ले जाने लगे. हालांकि मृतका के परिजन जान पहचान के थे. अस्पताल से 500 मीटर दूरी पर ही उनका घर था तो सहायता के लिए अस्पताल का स्ट्रेकचर मांगकर वो खुद शव लेकर चले गए."-डॉ. राजेश कुमार, चिकित्सा प्रभारी, PHC

स्ट्रेचर पर घसीटकर घर ले गए शव (ETV Bharat)

परिजन मांग रहे प्रशासन से जवाबदेही: घटना के बाद परिजनों ने बताया कि अस्पताल की ओर से उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली. जिसके बाद काफी गुजारिश करने पर उन्हें स्ट्रेचर मिला, जिससे वो शव अपने घर ले गए. वे जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

"अगर समय पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा होती तो यह शर्मनाक स्थिति नहीं बनती. हमें रात में शव को स्ट्रेचर पर घसीटकर घर ले जाना पड़ा है."-परिजन

संपादक की पसंद

