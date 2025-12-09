ETV Bharat / state

बिहार में एम्बुलेंस नहीं मिली तो स्ट्रेचर पर शव घसीटकर घर ले गए परिजन, डॉक्टर बोले-अपनी मर्जी से ले गए

नवादा: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रविवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 75 वर्षीय महिला केशरी देवी की मौत के बाद उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते मजबूरन उन्होंने स्ट्रेचर पर शव को घसीटते हुए पूरे बाजार से घर तक ले गए. यह शर्मनाक वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. रात में सामने आया दिल दहला देने वाला दृश्य: रविवार रात करीब 11 बजे अकबरपुर बाजार निवासी रामचन्द्र साहनी की पत्नी केशरी देवी को मृत अवस्था में परिजन अस्पताल लाए थे. परिजनों का आरोप है कि महिला की तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी गई, पर प्रशासन ने कोई मदद नहीं की. महिला का शव स्ट्रेचर पर ले गए परिजन (ETV Bharat) एम्बुलेंस नहीं मिली, स्ट्रेचर पर घसीटा शव: परिजनों ने बताया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी 102 या 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई. मजबूरी में अस्पताल स्टाफ ने सिर्फ स्ट्रेचर देने की इजाजत दी. इसके बाद परिजन शव को स्ट्रेचर पर रखकर बाजार के बीचों-बीच घसीटते हुए घर ले गए. डॉक्टर गायब, जीएनएम संभाल रहे थे जिम्मेदारी: जांच में पता चला कि रात में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अपने चैंबर से नदारद थे. मौके पर मौजूद जीएनएम ही मरीजों को देख रहे थे. जीएनएम ने बताया कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में वे ही इलाज कर रहे थे. डॉक्टर की इस लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है.