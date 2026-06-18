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धनबाद में गार्ड की संदिग्ध मौत, मुआवजे की मांग को लेकर अड़े परिजन

गार्ड की संदिग्ध मौत मौके पर मौजूद परिजन ( Etv Bharat )

धनबाद: एक कारोबारी के आवास पर करीब दो दशक से सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय अनिल कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने उचित मुआवजा और न्याय की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

व्यवसायी के यहां निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में था कार्यरत

मृतक अनिल कुमार सिंह, धनबाद के ठाकुर कुल्ही इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे जबकि उनका पैतृक निवास बिहार के आरा में बताया जा रहा है. परिजनों के अनुसार, वह करीब 19 वर्षों से व्यवसायी जितेंद्र कुमार अग्रवाल के यहां निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे और लगातार ड्यूटी करते थे लेकिन बीती रात बंगले में ही उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना उन्हें काफी देर से दी गई.

जानकारी देते हुए श्रम निरीक्षक ऋषि कुमार प्रजापति (Etv Bharat)

मुआवजा ना मिलने से नाराज मृतक के परिजन