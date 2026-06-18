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धनबाद में गार्ड की संदिग्ध मौत, मुआवजे की मांग को लेकर अड़े परिजन

धनबाद में व्यवसायी के यहां निजी सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की है.

GUARD SUSPICIOUS DEATH
गार्ड की संदिग्ध मौत मौके पर मौजूद परिजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 5:51 PM IST

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धनबाद: एक कारोबारी के आवास पर करीब दो दशक से सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय अनिल कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने उचित मुआवजा और न्याय की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

व्यवसायी के यहां निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में था कार्यरत

मृतक अनिल कुमार सिंह, धनबाद के ठाकुर कुल्ही इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे जबकि उनका पैतृक निवास बिहार के आरा में बताया जा रहा है. परिजनों के अनुसार, वह करीब 19 वर्षों से व्यवसायी जितेंद्र कुमार अग्रवाल के यहां निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे और लगातार ड्यूटी करते थे लेकिन बीती रात बंगले में ही उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना उन्हें काफी देर से दी गई.

जानकारी देते हुए श्रम निरीक्षक ऋषि कुमार प्रजापति (Etv Bharat)

मुआवजा ना मिलने से नाराज मृतक के परिजन

मृतक के भाई कमलेश सिंह का कहना है कि ड्यूटी के दौरान हुई मौत के बावजूद अब तक किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है. इसी वजह से परिवार और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं तथा उचित मुआवजा मिलने तक शव नहीं उठाने की बात कह रहे हैं. स्थिति को देखते हुए धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया.

मौत की सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा: मनोज पांडेय, थाना प्रभारी

मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है प्रशासन

वहीं श्रम निरीक्षक ऋषि कुमार प्रजापति ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई और मुआवजे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल प्रशासन दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

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मुआवजे की मांग पर परिजनों का हंगामा
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धनबाद में गार्ड की संदिग्ध मौत
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