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प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा

बोकारोः जिले के आईटीआई मोड़ स्थित शिव अस्पताल में कथित लापरवाही से प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद अस्पताल के सभी कर्मी, चिकित्सक और प्रबंधन के सभी लोग भाग खड़े हुए. मृतक 19 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी चास प्रखंड के सेनाबाद गांव की रहने वाली थी.

महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था

परिजनों के अनुसार लक्ष्मी कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार दोपहर करीब 3 बजे शिव अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने ऑपरेशन की बात कही, जिसके बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. लेकिन प्रसव के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी.

रिश्तेदार और पति का बयान (Etv Bharat)

अहले सुबह करीब पांच बजे लक्ष्मी की मौत

आरोप है कि रातभर मरीज दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था. परिजनों द्वारा जानकारी देने के बाद अस्पताल कर्मियों ने मोबाइल फोन पर किसी से संपर्क कर इलाज शुरू किया. इसी दौरान अहले सुबह करीब पांच बजे लक्ष्मी कुमारी की मौत हो गई.