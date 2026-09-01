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सिमडेगा में अजीब मामला: डॉक्टर ने मृत बताया, थाने में चलने लगी युवती की सांस! अस्पताल में परिजनों का हंगामा

रांची/सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने जिस 18 साल की युवती को मृत घोषित कर दिया था, परिजनों का दावा है कि थाने में उसकी सांसें चलने लगी थी. इसके बाद उसे दोबारा अस्पताल लाया गया. लेकिन सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई.

मामला बानो प्रखंड के कोनसोदे बरका टोली गांव का है. यहां रहने वाली 18 वर्षीय अनिमा लुगुन को सोमवार देर रात करीब 2 बजे सांप ने काट लिया था. आनन-फानन में परिवार के लोग उसे लेकर बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने युवती की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने ले जाने को कहा गया. जिसके बाद परिवार वाले युवती को लेकर थाने पहुंच गए.

जानकारी देते डॉक्टर, परिजन और अन्य (ईटीवी भारत)

परिजनों के मुताबिक, थाने में करीब दो घंटे रहने के दौरान उन्हें लगा कि युवती के शरीर में हलचल हो रही है और उसकी सांस भी चल रही है. इसके बाद परिवार वाले उसे लेकर तुरंत दोबारा बानो सीएचसी पहुंचे. युवती की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई.