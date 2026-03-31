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सरकारी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप

कोडरमा: इंदरवा निवासी तिलेश्वर साव की पत्नी मीना देवी की इलाज के दौरान कोडरमा सदर अस्पताल में मौत हो गयी. इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया.

जानकारी के अनुसार मीना देवी के छोटे बेटे का जन्मदिन था, जिसे लेकर वह अपने घर की साफ-सफाई कर रही थी. इसी दौरान वे छज्जे पर चढ़कर सफाई कर रही थी. इसी बीच अचानक से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल गिर पड़ी. जिसमे उन्हें काफी चोटें आईं.

परिजनों द्वारा घायल अवस्था में महिला को इलाज के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार के पश्चात उसकी गंभीर स्थित को देखते हुए रेफर किया गया. लेकिन किसी कारणवश उसे बाहर जाने में देरी हुई और कुछ देर के बाद फिर से जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मीना देवी की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया.

अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीओ ओम प्रकाश मंडल और कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे. जिसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. एसडीओ ओम प्रकाश मंडल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.