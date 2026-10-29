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भ्रूण जांच के बाद डायग्नोस्टिक सेंटर में ही गर्भपात, महिला की मौत पर हंगामा, संचालक गिरफ्तार

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय ( Etv Bharat )

घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कई गंभीर सवाल खड़े किए. आखिर जिस डायग्नोस्टिक सेंटर में अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहां गर्भपात कैसे कराया जा रहा था? महिला की मौत के बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है.