भ्रूण जांच के बाद डायग्नोस्टिक सेंटर में ही गर्भपात, महिला की मौत पर हंगामा, संचालक गिरफ्तार
धनबाद में भ्रूण का लिंग पता लगाने और फिर गर्भपात कराने के दौरान महिला की मौत हो गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:10 PM IST
धनबादः कतरास में कथित भ्रूण जांच और गर्भपात के दौरान 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है. मृतक के भाई का आरोप है कि पहले डायग्नोस्टिक सेंटर में भ्रूण की जांच कराई गई थी. जांच में गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिलने के बाद महिला को गर्भपात कराने के लिए उसी सेंटर में लाया गया था. इसी दौरान उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कई गंभीर सवाल खड़े किए. आखिर जिस डायग्नोस्टिक सेंटर में अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहां गर्भपात कैसे कराया जा रहा था? महिला की मौत के बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है.
घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं
महिला की भ्रूण जांच और गर्भपात के दौरान मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना कतरास थाना क्षेत्र के श्यामडीह मोड़ स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर की है. मृतक की पहचान बोकारो निवासी के रूप में हुई है.
मृतक के भाई के मुताबिक, उसकी बहन के पति ने कुछ दिन पहले इसी डायग्नोस्टिक सेंटर में भ्रूण की जांच कराई थी. आरोप है कि जांच के दौरान गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिली थी. इससे पहले किरण को एक बेटी हुई थी. भाई का दावा है कि दूसरी बार भी बेटी होने की जानकारी मिलने के बाद गर्भपात कराने के लिए उसे उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में लाया गया था.
गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान तबीयत बिगड़ी
परिजनों के अनुसार, गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान किरण की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
डायग्नोस्टिक सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल
बहन की मौत के बाद भाई चंद्रिका कुमार ने डायग्नोस्टिक सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि सेंटर में अस्पताल जैसी कोई व्यवस्था या बुनियादी चिकित्सकीय सुविधा नजर नहीं आती है. ऐसे में सवाल यह है कि वहां गर्भपात किसकी देखरेख में और किन परिस्थितियों में कराया जा रहा था? क्या सेंटर के पास गर्भपात करने की जरूरी अनुमति और चिकित्सकीय सुविधाएं थीं? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
मामला यहीं खत्म नहीं होता. महिला की मौत के बाद उसे पास के अस्पताल ले जाने को लेकर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं. मृतका के भाई चंद्रिका कुमार का कहना है कि यदि उसकी बहन की मौत डायग्नोस्टिक सेंटर में ही हो गई थी, तो फिर उसे अस्पताल लाकर भर्ती कराने का क्या औचित्य था?
इलाज ठीक से नहीं किए जाने का आरोप
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाया है कि महिला को वहां लाए जाने के बाद समुचित इलाज नहीं किया गया. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है. घटना के बाद मृतक के मायके वालों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग की.
इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल की अगुवाई में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया है.
अब जांच के केंद्र में कई अहम सवाल हैं. क्या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जानकारी देने के लिए भ्रूण जांच कराई गई थी? क्या संबंधित सेंटर में गर्भपात कराने की अनुमति थी? गर्भपात की प्रक्रिया किसने की और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई? साथ ही, मौत के बाद अस्पताल ले जाने के पूरे घटनाक्रम की भी जांच जरूरी है.
पुलिस पड़ताल कर रही है
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. जांच के निष्कर्ष और चिकित्सकीय रिपोर्ट सामने आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो पाएगी.
एक महिला की मौत, भ्रूण जांच के गंभीर आरोप और गर्भपात की प्रक्रिया पर उठते सवाल. अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है.
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