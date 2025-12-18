सर्जरी के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल के आगे हंगामा
देहरादून में सर्जरी के दौरान युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया.
देहरादून: शहर के थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत लाडपुर के पास निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुए युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर अस्पताल को सील करने की मांग की. हंगामा होने पर विधायक खजान दास मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन परिजन नहीं माने. देर शाम तक भी परिजनों का हंगामा जारी रहा.
जानकारी के अनुसार, कांवली रोड निवासी 30 वर्षीय अजय सोनकर को गाल ब्लैडर की सर्जरी के लिए मंगलवार को लाडपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार दोपहर अजय पूरी तरह सामान्य था और खुद अपने पैरों पर चलकर ऑपरेशन थिएटर में गया था. परिजनों का कहना है कि रात के समय अस्पताल प्रशासन ने अचानक अजय की मौत की सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.
परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गंभीर लापरवाही बरती और गलत तरीके से सर्जरी की गई, जिससे अजय की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग देर रात रायपुर थाने पहुंच गए और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बूझकर उन्हें शांत कराया.
थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
वहीं गुरुवार को मृतक के पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के लिए परिजन कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे. परिजनों के अलावा स्थानीय लोग भी अस्पताल में इकट्ठे हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया. इसके बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. वहीं विधायक खजान दास भी मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे. लेकिन लोग नहीं माने और उसके बाद निजी अस्पताल के सामने शव को रखकर हंगामा शुरू करते हुए सड़क जाम कर दी.
मृतक के पिता ने परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपए राहत राशि और निजी अस्पताल को सील किए जाने की मांग उठाई.
वहीं एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिजनों को शांत करने की कोशिश की जा रही है. वहीं देर शाम 9 बजे तक भी मौके पर परिजनों का हंगामा जारी रहा. इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.
