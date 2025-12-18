ETV Bharat / state

सर्जरी के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल के आगे हंगामा

देहरादून: शहर के थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत लाडपुर के पास निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुए युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर अस्पताल को सील करने की मांग की. हंगामा होने पर विधायक खजान दास मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन परिजन नहीं माने. देर शाम तक भी परिजनों का हंगामा जारी रहा.

जानकारी के अनुसार, कांवली रोड निवासी 30 वर्षीय अजय सोनकर को गाल ब्लैडर की सर्जरी के लिए मंगलवार को लाडपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार दोपहर अजय पूरी तरह सामान्य था और खुद अपने पैरों पर चलकर ऑपरेशन थिएटर में गया था. परिजनों का कहना है कि रात के समय अस्पताल प्रशासन ने अचानक अजय की मौत की सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गंभीर लापरवाही बरती और गलत तरीके से सर्जरी की गई, जिससे अजय की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग देर रात रायपुर थाने पहुंच गए और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बूझकर उन्हें शांत कराया.

थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.