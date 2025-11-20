ETV Bharat / state

रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप

रांची: राजधानी रांची के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. गुस्साए लोगों ने चौथी मंजिल पर अस्पताल के काउंटर का शीशा भी तोड़ दिया. काफी समझाने के बाद मामला कुछ शांत हुआ.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद मरीज की मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह स्थिति हुई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रात में डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जिस कारण मरीज का इलाज ठीक से नहीं किया गया.

परिजन और डॉक्टर के बयान (Etv Bharat)

पूरे मामले पर सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मरीज को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जो उसकी मौत का कारण है. डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को इस बारे में पहले से ही साफ-साफ बता दिया था.

सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि गुस्साई और भड़की हुई भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मृतक के प्रति संवेदना जताई और केस दर्ज नहीं किया. उन्होंने बताया कि मृतक का बेटा रात में डॉक्टर के न होने का झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि कल रात सदर हॉस्पिटल में तीन डॉक्टर ड्यूटी पर थे. उन्होंने बताया कि सदर हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर अब रात में एक डॉक्टर ड्यूटी पर रहेगा, यानी रात में छह डॉक्टर ड्यूटी पर रहेंगे.