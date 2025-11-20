ETV Bharat / state

रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़, इलाज में लापरवाही का आरोप

रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया.

Ranchi Sadar Hospital
मरीज के परिजन और डॉक्टर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 1:05 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. गुस्साए लोगों ने चौथी मंजिल पर अस्पताल के काउंटर का शीशा भी तोड़ दिया. काफी समझाने के बाद मामला कुछ शांत हुआ.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद मरीज की मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह स्थिति हुई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रात में डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जिस कारण मरीज का इलाज ठीक से नहीं किया गया.

परिजन और डॉक्टर के बयान (Etv Bharat)

पूरे मामले पर सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मरीज को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जो उसकी मौत का कारण है. डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को इस बारे में पहले से ही साफ-साफ बता दिया था.

सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि गुस्साई और भड़की हुई भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मृतक के प्रति संवेदना जताई और केस दर्ज नहीं किया. उन्होंने बताया कि मृतक का बेटा रात में डॉक्टर के न होने का झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि कल रात सदर हॉस्पिटल में तीन डॉक्टर ड्यूटी पर थे. उन्होंने बताया कि सदर हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर अब रात में एक डॉक्टर ड्यूटी पर रहेगा, यानी रात में छह डॉक्टर ड्यूटी पर रहेंगे.

सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि सदर हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अब गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. यह पक्का करने के लिए कि सिक्योरिटी कड़ी रहे और डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ सुरक्षित माहौल में इलाज कर सकें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सदर हॉस्पिटल में एक परमानेंट पुलिस पिकेट बनाने की रिक्वेस्ट करेगा.

यह भी पढ़ें:

धनबाद में महिला की मौत के बाद आपे से बाहर हुए परिजन, दोषी डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप

रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, इलाज के दौरान मरीज की मौत पर निशुल्क मोक्षवाहिनी और 5 हजार की सहायता राशि

मरीज की मौत के बाद SNMMCH में बवाल, परिजनों ने डॉक्टरों को पीटा, हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर

Last Updated : November 20, 2025 at 2:32 PM IST

TAGGED:

RANCHI SADAR HOSPITAL PATIENT DEATH
SADAR HOSPITAL PATIENT DEATH
रांची सदर अस्पताल
मरीज की मौत
RANCHI SADAR HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.