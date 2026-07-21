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नीमकाथाना अस्पताल में हंगामा, परिजनों का आरोप-6 माह की गर्भवती के पेट से भ्रूण गायब! जयपुर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया

चार सदस्यीय जांच समिति पता लगाएगी कि गर्भपात अस्पताल में हुआ या रास्ते या जयपुर में. खंगाल रहे नीमकाथाना अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज.

Relatives of a pregnant woman creating a ruckus at Neem Ka Thana Hospital.
नीमकाथाना अस्पताल में हंगामा करते गर्भवती महिला के परिजन (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 8:29 PM IST

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सीकर: जिले के नीमकाथाना में महिला के पेट से कथित तौर पर भ्रूण गायब होने का अजीब मामला सामने आया है. इसे लेकर महिला के परिजनों ने नीमकाथाना जिला अस्पताल में हंगामा किया. परिजनों ने कहा कि वे गर्भवती महिला को अस्पताल लाए थे, जहां से जयपुर रेफर किया गया. जयपुर में डॉक्टर ने कहा कि उसके पेट में बच्चा नहीं है. परिजनों का कहना था कि महिला 6 महीने से ज्यादा समय की गर्भवती थी. आरोप लगाया कि उसका भ्रूण नीमकाथाना अस्पताल में ही गायब हुआ है.

परिजनों ने आरोप लगाया कि नीमकाथाना अस्पताल से रेफर महिला के गर्भ में जयपुर पहुंचने पर भ्रूण नहीं मिला. मामले में अस्पताल प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी, जबकि परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की. कोटड़ा निवासी किरण को 19 जुलाई की सुबह पेट दर्द और अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत पर नीमकाथाना के मातृ शिशु हॉस्पिटल (एमसीएच) लाया गया था. अस्पताल प्रशासन के अनुसार महिला की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया.

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चिकित्सकों ने कहा-गर्भ में भ्रूण नहीं था: नीमकाथाना के मातृ शिशु हॉस्पिटल इंचार्ज डॉ. जीएस छापोला ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में न प्रसव हुआ और न गर्भपात. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार महिला अस्पताल में आधे घंटे से कम रही. पूरे समय परिजन साथ मौजूद थे. दूसरी ओर महिला के पति दलीप का आरोप था कि पत्नी को सामान्य स्थिति में अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में रक्तस्राव बढ़ गया. जयपुर पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि गर्भ में भ्रूण नहीं है. परिजनों का आरोप है कि भ्रूण एमसीएच में ही निकल गया और इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई.

जांच के लिए समिति गठित: नीमकाथाना अस्पताल के प्रशासन ने बताया कि महिला की एक माह पुरानी सोनोग्राफी रिपोर्ट में लगभग 28 सप्ताह की गर्भावस्था के साथ भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएं दर्ज थीं. पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है. महिला के ससुर ओमप्रकाश ने उपखंड अधिकारी को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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अधिक रक्तस्राव पर किया रेफर: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. असराम खटाणा ने कहा कि महिला की डिलीवरी या गर्भपात नीमकाथाना अस्पताल में नहीं हुआ. महिला को अधिक रक्तस्राव की स्थिति में हायर सेंटर रेफर किया था. महिला लगभग छह महीने की गर्भवती थी. ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय जांच के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाती है. जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. कमल सिंह शेखावत ने बताया कि दलीप कुमार की लिखित शिकायत मिली है. मामले की जांच के लिए चार चिकित्सकों की समिति बनाई है. उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि गर्भपात अस्पताल में हुआ या रास्ते या जयपुर में. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं. जांच में किसी की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों में गर्भपात को लेकर भ्रम: मातृ एवं शिशु अस्पताल के प्रभारी डॉ. जीएस छापोला ने कहा कि परिजनों में गर्भपात को लेकर भ्रम की स्थिति है. महिला को अधिक ब्लीडिंग होने पर उपलब्ध सोनोग्राफी रिपोर्ट और चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर तत्काल जयपुर रेफर कर दिया था. फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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