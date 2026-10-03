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सिंघाना में युवक की मौत पर परिजनों का प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा एवं धरना...इलाज में लापरवाही का आरोप

युवक का हुआ था हर्निया का ऑपरेशन. हालत ज्यादा बिगड़ने पर जयपुर रेफर. बीच रास्ते में तोड़ा दम तो शव लेकर फिर अस्पताल पहुंचे परिजन.

Counseling with family members at Raj Private Hospital in Singhana
सिंघाना के राज प्राइवेट हॉस्पिटल में परिजनों से समझाइश (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
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झुंझुनू: जिले के सिंघाना के प्राइवेट अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत से माहौल गरमा गया. युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर धरना दिया एवं प्रदर्शन किया. अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष जमा हो गए. मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. सूचना पर सिंघाना पुलिस पहुंची.

थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि सिंघाना के वार्ड नंबर 30 निवासी राजेश नायक का दो दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में हर्निया का ऑपरेशन हुआ था. परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद युवक की तबीयत बिगड़ती चली गई. इसके बावजूद उसे दो दिन अस्पताल में रखा गया और परिजनों को तबीयत के बारे में गुमराह किया गया. हालत अधिक बिगड़ने पर चिकित्सकों ने युवक को जयपुर रेफर किया.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jhunjhunu)

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जयपुर किया रेफर तो रास्ते में तोड़ा दम: परिजनों के अनुसार जयपुर ले जाते समय रास्ते में राजेश की मौत हो गई. इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर वापस सिंघाना पहुंचे. अस्पताल के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया एवं मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अस्पताल के बाहर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया.

Young man Rajesh Nayak
युवक राजेश नायक (ETV Bharat Jhunjhunu)

पिता का पहले ही निधन हो चुका: थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि शव लेकर ग्रामीणों के अस्पताल के आगे धरना देने की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. परिजनों से समझाइश की जा रही है. मृतक राजेश के आठ और तीन वर्ष के दो बेटे हैं. ग्रामीणों के अनुसार मृतक के पिता का भी पहले ही निधन हो चुका है. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. राजेश ही परिवार की देखभाल करने वाला प्रमुख सदस्य था. उसकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया.

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