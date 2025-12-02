धनबाद में माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन ने नौकरी और मुआवजा का एलान किया
धनबाद की एक माइंस में एक कर्मी की मौत हो गई. परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए प्रबंधन को कठघरे में खड़ा किया है.
धनबाद: जिले के भागाबांध स्थित इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी के माइंस परिसर में सोमवार देर रात एक कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान बोकारो के चंदनकियारी निवासी बबलू बाउरी के रूप में हुई है, वो रात की पाली में कोयला कटाई के कार्य पर तैनात थे.
परिजनों के मुताबिक, बबलू बाउरी रात लगभग 3 बजे पानी पीने के बाद बाथरूम गए थे, यहां अचानक गिरने से उनकी मौत हो गई. उनका कहना है कि शव के गले के पास एक निशान मिला है, जिससे मौत को लेकर संदेह और गहरा गया है. वहीं मृतक के बेटे ने सवाल पूछा है कि माइंस के अंदर उनकी मौत कैसे हुई? इसका स्पष्ट जवाब कंपनी प्रबंधन के पास नहीं है.
कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा
घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. उनका आरोप है कि प्रबंधन, घटना की पूरी जानकारी देने से बच रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजन को नौकरी और मुआवजा उपलब्ध कराने की सहमति जताई है.
हार्ट की बीमारी से हुई कर्मी की मौत: प्रंबधन
इधर, पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा ने बताया कि माइंस के अंदर, बबलू बाउरी रूफ बोल्टिंग का काम किया करते थे. कार्य के दौरान हार्ट की बीमारी के कारण उनकी स्थित बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनके सहकर्मी उन्हें लेकर एसएनएमएमसीएच रवाना हो गए लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.
मृतक के आश्रित को मिलेगी नौकरी एवं मुआवजा
जीएम जीसी साहा ने आगे बताया कि माइंस के अंदर किसी तरह की मिथेन गैस नहीं मिली है. ओवरमैन, माइनिंग सरदार के द्वारा समय समय पर मिथेन गैस की जांच की जाती है, फिर भी मामले की जांच पड़ताल की जाएगी. उन्होंने आखिर में बताया कि मुआवजे का जो प्रावधान है, उसके तहत आश्रित को मुआवजा और नियोजन आउटसोर्सिंग कंपनी में दी जाएगी.
कर्मी के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत की जानकारी प्रबंधन ने दी है. शव पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा: धर्मराज, थाना प्रभारी, भागाबांध ओपी
