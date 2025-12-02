ETV Bharat / state

धनबाद में माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन ने नौकरी और मुआवजा का एलान किया

धनबाद: जिले के भागाबांध स्थित इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी के माइंस परिसर में सोमवार देर रात एक कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान बोकारो के चंदनकियारी निवासी बबलू बाउरी के रूप में हुई है, वो रात की पाली में कोयला कटाई के कार्य पर तैनात थे.

परिजनों के मुताबिक, बबलू बाउरी रात लगभग 3 बजे पानी पीने के बाद बाथरूम गए थे, यहां अचानक गिरने से उनकी मौत हो गई. उनका कहना है कि शव के गले के पास एक निशान मिला है, जिससे मौत को लेकर संदेह और गहरा गया है. वहीं मृतक के बेटे ने सवाल पूछा है कि माइंस के अंदर उनकी मौत कैसे हुई? इसका स्पष्ट जवाब कंपनी प्रबंधन के पास नहीं है.

माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर बवाल (Etv bharat)

कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. उनका आरोप है कि प्रबंधन, घटना की पूरी जानकारी देने से बच रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजन को नौकरी और मुआवजा उपलब्ध कराने की सहमति जताई है.

हार्ट की बीमारी से हुई कर्मी की मौत: प्रंबधन