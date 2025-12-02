ETV Bharat / state

धनबाद में माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन ने नौकरी और मुआवजा का एलान किया

धनबाद की एक माइंस में एक कर्मी की मौत हो गई. परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए प्रबंधन को कठघरे में खड़ा किया है.

worker death inside mine IN Dhanbad
कर्मी की मौत पर आक्रोशित परिजन (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के भागाबांध स्थित इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी के माइंस परिसर में सोमवार देर रात एक कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान बोकारो के चंदनकियारी निवासी बबलू बाउरी के रूप में हुई है, वो रात की पाली में कोयला कटाई के कार्य पर तैनात थे.

परिजनों के मुताबिक, बबलू बाउरी रात लगभग 3 बजे पानी पीने के बाद बाथरूम गए थे, यहां अचानक गिरने से उनकी मौत हो गई. उनका कहना है कि शव के गले के पास एक निशान मिला है, जिससे मौत को लेकर संदेह और गहरा गया है. वहीं मृतक के बेटे ने सवाल पूछा है कि माइंस के अंदर उनकी मौत कैसे हुई? इसका स्पष्ट जवाब कंपनी प्रबंधन के पास नहीं है.

माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर बवाल (Etv bharat)

कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. उनका आरोप है कि प्रबंधन, घटना की पूरी जानकारी देने से बच रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजन को नौकरी और मुआवजा उपलब्ध कराने की सहमति जताई है.

हार्ट की बीमारी से हुई कर्मी की मौत: प्रंबधन

इधर, पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा ने बताया कि माइंस के अंदर, बबलू बाउरी रूफ बोल्टिंग का काम किया करते थे. कार्य के दौरान हार्ट की बीमारी के कारण उनकी स्थित बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनके सहकर्मी उन्हें लेकर एसएनएमएमसीएच रवाना हो गए लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

मृतक के आश्रित को मिलेगी नौकरी एवं मुआवजा

जीएम जीसी साहा ने आगे बताया कि माइंस के अंदर किसी तरह की मिथेन गैस नहीं मिली है. ओवरमैन, माइनिंग सरदार के द्वारा समय समय पर मिथेन गैस की जांच की जाती है, फिर भी मामले की जांच पड़ताल की जाएगी. उन्होंने आखिर में बताया कि मुआवजे का जो प्रावधान है, उसके तहत आश्रित को मुआवजा और नियोजन आउटसोर्सिंग कंपनी में दी जाएगी.

कर्मी के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत की जानकारी प्रबंधन ने दी है. शव पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा: धर्मराज, थाना प्रभारी, भागाबांध ओपी

ये भी पढ़ें- बीसीसीएल आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट ऑफिसर को अपराधी ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद में भूधंसान के कारण कई घर जमींदोज, BCCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ आक्रोश

धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी और रैयतों के बीच हिंसक झड़प, 12 घायल

TAGGED:

माइंस के अंदर कर्मी की संदिग्ध मौत
इगल दीप इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी
माइंस में कोल कर्मी की मौत
MINES WORKER DEATH IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.