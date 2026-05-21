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नवजात की मौत पर हंगामा: परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, SDM टीम ने शुरू की जांच

चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और देरी का आरोप लगाते हुए जिला कलक्टर से न्याय की गुहार लगाई.

नवजात की मौत पर हंगामा
चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में नवजात की मौत पर हंगामा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिला चिकित्सालय के महिला एवं बाल चिकित्सालय में नवजात शिशु की मौत के बाद गुरुवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और ऑपरेशन में देरी करने का गंभीर आरोप लगाया. इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को दी गई. इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम बीनू देवल और तहसीलदार विपिन चौधरी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. परिजनों और अस्पताल स्टाफ से बातचीत के बाद जांच शुरू कर दी गई. हंगामे के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर थाने का जाब्ता भी चिकित्सालय में तैनात करना पड़ा.

चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी बीनू देवल ने बताया कि कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी. कलेक्टर के निर्देश पर टीम तुरंत अस्पताल पहुंची. दोनों पक्षों की बात सुनी गई है. अरनिया पंथ निवासी रीना पत्नी देवीलाल तेली को बुधवार रात्रि प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सुबह करीब 11 बजे ऑपरेशन हुआ, जिसमें नवजात की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि उपचार में लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई. मरीज के रेफर होकर आने से लेकर अब तक के पूरे उपचार के दस्तावेज टीम ने ले लिए हैं. जिला कलेक्टर के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच की जाएगी.

सुनिए क्या बोले परिजन और अधिकारी (ETV Bharat Chittorgarh)

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पिता का आरोप: अरनिया पंथ निवासी देवीलाल तेली ने बताया कि उनकी पत्नी रीना को बुधवार रात 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार रात भर और सुबह तक जांच में नवजात की धड़कन चल रही थी. सुबह 8 बजे ऑपरेशन का आश्वासन दिया गया, लेकिन तीन घंटे तक इंतजार कराया गया. इस दौरान प्रसूता की हालत बिगड़ती गई और जब ऑपरेशन कराया गया तो बच्चा मृत पैदा हुआ. परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती. डॉक्टर ने यह तक कह दिया कि “दूसरों से उपचार करवाया था, वरना सुबह जल्दी ऑपरेशन हो जाता.” परिजनों का यह भी आरोप है कि रुपये नहीं देने के कारण समय पर ऑपरेशन नहीं किया गया.

नवजात की मौत के बाद धरने पर बैठे परिजन
नवजात की मौत के बाद धरने पर बैठे परिजन (ETV Bharat Chittorgarh)

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश: नवजात की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया. उन्होंने जिला कलेक्टर डॉ. मंजू से मिलकर शिकायत की. जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. एसडीएम बीनू देवल, तहसीलदार विपिन चौधरी, जिला चिकित्सालय उप नियंत्रक डॉ. मनीष वर्मा और अन्य चिकित्सकों ने डॉक्टर स्टाफ से पूछताछ की. हंगामे के दौरान नवजात के पिता देवीलाल ने एसडीएम बीनू देवल के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाई. उन्होंने धरना भी दिया. उपखंड अधिकारी ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस ने भी परिजनों को समझाया. पूरे मामले की जांच जारी है.

परिजनों से बात करते तहसीलदार
परिजनों से बात करते तहसीलदार (ETV Bharat Chittorgarh)

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