हरिद्वार में मजदूर की हादसे में दर्दनाक मौत, सड़क पर शव रख कर हंगामा, ऐसे माने परिजन
फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहे एक मजदूर की वाहन की टक्कर में मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रख किया हंगामा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 13, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 8:31 PM IST
हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के एक्कड़ कलां डंपिंग जोन के पास सड़क हादसे में फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहे एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया और जमकर प्रदर्शन नारेबाजी भी की. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शांत किया.
जानकारी के मुताबिक, पथरी थाना क्षेत्र स्थित एकड़ कला निवासी 40 वर्षीय नेकीराम रोशनाबाद स्थित सिडकुल की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था. वो गुरुवार रात करीब एक बजे रोशनाबाद की एक फैक्ट्री से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था. तभी नेकीराम को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. राहगीरों की सूचना पर पथरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.
पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सपुर्द किया तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ शव को सड़क बीच सड़क पर रख दिया और हंगामा करने लगे. हंगामे की सूचना मिलते ही हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार और जिला पंचायत सदस्य जयंत चौहान भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बातचीत की.
पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने का किया प्रयास: उन्होंने परिजनों को कार्रवाई और उचित मदद का आश्वासन भी दिया. सूचना मिलते ही हरिद्वार एसडीएम जितेंद्र कुमार, लक्सर सीओ देवेंद्र सिंह तोमर और पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल समेत कई पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने.
नेकीराम की मौत के बाद कमाने वाला कोई नहीं बचा: परिजनों और ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि मृतक परिवार में एकेला ही पालन पोषण करता था. अब घर मे कोई भी कमाने वाला नहीं रहा. ग्रामीणों ने उचित मुआवजे व अज्ञात वाहन चालक को पकड़ने की मांग की. ग्रामीणों और परिजनों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर हंगामा कर रहे लोग माने और शव का अंतिम संस्कार किया.
"देर रात हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हादसे की जांच की जा रही है. फिलहाल, कौन से वाहन से हादसा हुआ? इसकी जानकारी लगाई जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा." - देवेंद्र सिंह तोमर, सीओ लक्सर
