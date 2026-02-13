ETV Bharat / state

हरिद्वार में मजदूर की हादसे में दर्दनाक मौत, सड़क पर शव रख कर हंगामा, ऐसे माने परिजन

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के एक्कड़ कलां डंपिंग जोन के पास सड़क हादसे में फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहे एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया और जमकर प्रदर्शन नारेबाजी भी की. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शांत किया.

जानकारी के मुताबिक, पथरी थाना क्षेत्र स्थित एकड़ कला निवासी 40 वर्षीय नेकीराम रोशनाबाद स्थित सिडकुल की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था. वो गुरुवार रात करीब एक बजे रोशनाबाद की एक फैक्ट्री से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था. तभी नेकीराम को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. राहगीरों की सूचना पर पथरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.

पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सपुर्द किया तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ शव को सड़क बीच सड़क पर रख दिया और हंगामा करने लगे. हंगामे की सूचना मिलते ही हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार और जिला पंचायत सदस्य जयंत चौहान भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से बातचीत की.