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नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट, बोकारो एसपी कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा

बोकारो: नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध में रैली निकाली और बोकारो एसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया. हालांकि पुलिस पदाधिकारियों ने परिजनों को विधि-सम्मत कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया.

दरअसल, चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी गांव में 3 अप्रैल की रात रानी बीबी नामक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला की शादी महज 14 महीने पहले ही हुई थी. मामले में मृतका के पिता और माता ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगाया था. साथ ही दामाद अख्तर राजा, ससुर और अन्य परिजनों की खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

परिजनों और चास थाना प्रभारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों का कहना था कि फरवरी 2025 में रानी की शादी हुई थी. उस वक्त ₹2,00,000 नगद दहेज दिया था. परिजनों का आरोप है कि रानी के ससुराल पक्ष की ओर से लगातार ₹3,00,000 की मांग की जा रही थी. नहीं देने पर बेटी की हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा सभी आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन सिर्फ दामाद को जेल भेजने का काम किया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया.