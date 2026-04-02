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शिवहर के युवक की मुंबई में हत्या, शव आते ही फूटा परिजनों का गुस्सा

शिवहर के युवक की मुंबई में हत्या ( ETV Bharat )

शिवहर: बिहार के शिवहर स्थित बैद्यनाथपुर गांव में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया, जब मुंबई में मारे गए धीरज ठाकुर का शव घर पहुंचा. दर्द के साथ ही परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भी साफ नजर आया. लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर जमकर बवाल काटा. धीरज की हत्या से उबाल: जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव निवासी धीरज ठाकुर की मुंबई में चाकू से हमलाकर हत्या कर दी गई है. शव आने के बाद शोक में डूबे परिवार के साथ ग्रामीण भी सड़क पर उतर आए और खाजेपुर पुल के पास शव को सड़क पर रखकर शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया. अचानक हुए इस जाम से सड़क के दोनों साइड वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. प्रदर्शन के कारण सड़क पर लगा जाम (ETV Bharat) पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार: मृतक के पिता अवधेश ठाकुर फूट-फूटकर रोते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लाई. उन्होंने आरोप लगाया कि खाजेपुर निवासी मुकेश नामक व्यक्ति ने पुरानी दुश्मनी के चलते पैसे देकर उनके बेटे की हत्या करवाई है. इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तबतक सड़क नहीं खुलेगी.