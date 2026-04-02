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शिवहर के युवक की मुंबई में हत्या, शव आते ही फूटा परिजनों का गुस्सा

शिवहर के युवक की मुंबई में हत्या कर दी गई. आज जैसे ही शव गांव आया, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. पढ़ें..

Sheohar youth murder in Mumbai
शिवहर के युवक की मुंबई में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 4:38 PM IST

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शिवहर: बिहार के शिवहर स्थित बैद्यनाथपुर गांव में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया, जब मुंबई में मारे गए धीरज ठाकुर का शव घर पहुंचा. दर्द के साथ ही परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भी साफ नजर आया. लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर जमकर बवाल काटा.

धीरज की हत्या से उबाल: जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव निवासी धीरज ठाकुर की मुंबई में चाकू से हमलाकर हत्या कर दी गई है. शव आने के बाद शोक में डूबे परिवार के साथ ग्रामीण भी सड़क पर उतर आए और खाजेपुर पुल के पास शव को सड़क पर रखकर शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया. अचानक हुए इस जाम से सड़क के दोनों साइड वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Sheohar youth murder in Mumbai
प्रदर्शन के कारण सड़क पर लगा जाम (ETV Bharat)

पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार: मृतक के पिता अवधेश ठाकुर फूट-फूटकर रोते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लाई. उन्होंने आरोप लगाया कि खाजेपुर निवासी मुकेश नामक व्यक्ति ने पुरानी दुश्मनी के चलते पैसे देकर उनके बेटे की हत्या करवाई है. इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तबतक सड़क नहीं खुलेगी.

"मेरे बेटे की मुंबई में हत्या कर दी गई. खाजेपुर के रहने वाले मुकेश ने पुरानी दुश्मनी के चलते पैसे देकर मरवाया है. पुलिस-प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सजा दिलाएं, ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिले."- अवधेश ठाकुर, मृतक धीरज ठाकुर के पिता

क्या बोले थानाध्यक्ष?: वहीं, जाम की सूचना मिलने के बाद तरियानी थानाध्यक्ष विनय प्रसाद की अगुवाई में स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया. थानेदार ने कहा कि मामला मुंबई का है, लिहाजा वहां की पुलिस ही इस मामले में कार्रवाई करेगी. हमलोगों के स्तर से जो भी होगा, जरूर प्रयास करेंगे.

Sheohar youth murder in Mumbai
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"चूंकि हत्या मुंबई में हुई है, इसलिए कानूनी कार्रवाई वहां की पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है. स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने और जाम खुलवाने के लिए हमलोग प्रयास कर रहे हैं."- विनय प्रसाद, थानाध्यक्ष, तरियानी

क्या है मामला?: दरअसल, यह मामला तीन दिन पुराना है. बैद्यनाथपुर गांव के तीन सगे भाई धीरज ठाकुर, नीरज ठाकुर और सूरज ठाकुर मुंबई में रोजी-रोटी कमाने गए थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से उन तीनों पर हमला कर दिया. इस हमले में बड़े भाई धीरज ठाकुर की मौके पर ही जान चली गई, जबकि नीरज और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है. गुरुवार को धीरज का शव उसके पैृतक घर लाया गया है.

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