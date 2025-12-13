ETV Bharat / state

नशा मुक्ति केंद्र में शख्स की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, संचालक की बढ़ी मुश्किलें

उज्जैन में दो अलग-अलग मौतों के मामले सामने आने के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. पहला मामला दताना गांव के परिवार की एक महिला के गर्भ में बच्चे की 15 दिन पहले मौत से जुड़ा है. वहीं दूसरा मामला नशा मुक्ति केंद्र में शख्स की संदिग्ध मौत से.

MAN DIES DRUG DE ADDICTION CENTRE
नशा मुक्ति केंद्र में शख्स की मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर मार्ग स्थित नव मानस नशा मुक्ति केंद्र में शुक्रवार रात लगभग 12:30 बजे शंकरपुर गांव के हरीश निर्मल(41) की अचानक मौत की ख़बर परिवार को मिली. अगले दिन सुबह मृतक के पिता और परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया. कहा कि उनके बेटे को केंद्र मे प्रताड़ना दी गई. 2 दिन पूर्व ही वह उससे मिलकर आए थे. उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी.

अस्पताल पहुंचने पर हमने देखा हरीश की पीठ पर गंभीर चोट के निशान हैं. थाना जीवाजीगंज में नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों के खिलाफ आवेदन दिया है. परिजनों ने बताया हरीश कि 13 साल पहले शादी हुई थी. वह कंस्ट्रक्शन का कार्य करता था उसके दो बच्चे हैं. हरीश को पिछले एक साल से नशे की गिरफ्त में था. उसे 6 दिसंबर, 2025 को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था.

नशा मुक्ति केंद्र में शख्स की मौत (ETV Bharat)

नशा मुक्ति केंद्र में हुई संदिग्ध मौत मामले में एएसपी आलोक शर्मा ने कहा कि जांच की जा रही है मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द किया है. मृतक परिवार के आरोपों पर नशा मुक्ति केंद्र संचालक से चर्चा की जाएगी. सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

गर्भ में हो गई थी शिशु की मौत, डॉक्टर करती रही इलाज

उज्जैन के दताना गांव के रहने वाले साहिल पटेल ने बताया मेरी पत्नी मुस्कान गर्भवती थी. पहले महीने से ही उसका उपचार उज्जैन की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रुपाली माहेश्वरी के पास चल रहा था. उन्होंने गर्भ के 7वें महीने में 14 नवंबर को सोनोग्राफी करवाने को कहा. सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर उन्होंने बच्चे को एकदम स्वस्थ बताया. 15 दिन की दवा दी और 29 नवंबर को दिखाने को कहा. इस दौरान 15 दिन बाद जब पत्नी को लगा कि बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा तब हमने दूसरे डॉ. जाटवा को 15 दिन पुरानी रिपोर्ट दिखाई तो वे दंग रह गए.

डॉ जाटवा ने बताया रिपोर्ट में स्पष्ट है 15 दिन पहले ही गर्भ में शिशु की मौत हो गई है. उन्होंने महिला के शरीर में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए ऑपरेशन कर मृत भ्रूण निकालने की सलाह दी. ऑपरेशन कर भ्रूण निकलवाया. साहिल पटेल ने डॉ. रुपाली के सामने ये बातें रखीं तो उन्होंने उसके परिवार से माफी मांगी है. फिलहाल परिवार कार्रवाई करवाने की बात कह रहा है.

प्रभारी CMHO डॉ. सुनीता परमार ने कहा गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चे की मौत मामले की जानकारी मिली है. लिखित शिकायत मिलने पर पैनल के माध्यम से जांच कराएंगे और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

