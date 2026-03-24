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परिजन बोले–सीढ़ियों से गिरने से हुई महिला की मौत, पोस्टमार्टम और साक्ष्य ने खोली पोल, पति गिरफ्तार

झालावाड़: अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर इलाके में गत दिनों हुए एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महिला के पीहर और ससुराल पक्ष ने इस दुर्घटना करार दिया गया था. हालांकि साक्ष्य और क्राइम सीन के आधार पर पुलिस की जांच में पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ निकला. मामले में जांच कर रहे हेड कांस्टेबल सतवीर ने संदेह होने पर अकलेरा थाने में अपनी ओर से अज्ञात के खिलाफ संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा थाना के चन्दीपुर इलाके में महिला रेणु की मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों ने महिला की मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया. लेकिन मौके पर मौजूद साक्ष्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे. महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर करीब 19 फैक्चर थे. वहीं परिजनों की ओर से महिला की मौत को लेकर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं कराया था. ऐसे में मौके पर मौजूद साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अनुसंधान में शामिल कांस्टेबल सतवीर ने अपनी ओर से अकलेरा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था.