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परिजन बोले–सीढ़ियों से गिरने से हुई महिला की मौत, पोस्टमार्टम और साक्ष्य ने खोली पोल, पति गिरफ्तार

महिला की मौत के इस मामले में संदेह होने पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज करवाया था.

Police conducting an investigation at the scene
मौके पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 1:51 PM IST

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झालावाड़: अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर इलाके में गत दिनों हुए एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महिला के पीहर और ससुराल पक्ष ने इस दुर्घटना करार दिया गया था. हालांकि साक्ष्य और क्राइम सीन के आधार पर पुलिस की जांच में पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ निकला. मामले में जांच कर रहे हेड कांस्टेबल सतवीर ने संदेह होने पर अकलेरा थाने में अपनी ओर से अज्ञात के खिलाफ संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अकलेरा थाना के चन्दीपुर इलाके में महिला रेणु की मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों ने महिला की मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया. लेकिन मौके पर मौजूद साक्ष्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे. महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर करीब 19 फैक्चर थे. वहीं परिजनों की ओर से महिला की मौत को लेकर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं कराया था. ऐसे में मौके पर मौजूद साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अनुसंधान में शामिल कांस्टेबल सतवीर ने अपनी ओर से अकलेरा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था.

एसपी ने बताया ऐसे खुला मामला, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: 'ब्लाइंड मर्डर' का खुलासा : लव मैरिज के 5 साल बाद बोला- पत्नी जिद्दी थी, इसलिए मार दिया

Recreated the scene using a dummy
डमी के साथ रिक्रिएट किया सीन (ETV Bharat Jhalawar)

मामले की जांच झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा को सौंपी गई. मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी विश्लेषण की सहायता से क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवाया और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक महिला के पति देवीलाल को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी देवीलाल ने पुलिस की टीम पर भी हमला किया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला व राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है.

FSL team on the-spot investigation
मौके पर जांच करती एफएसएल (ETV Bharat Jhalawar)
Last Updated : March 24, 2026 at 1:51 PM IST

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MAN ARRESTED FOR WIFE MURDER
FAKE REPORT OF MURDER BY FAMILY
POLICE FILED MURDER CASE
ब्लाइंड मर्डर का खुलासा
BLIND MURDER RESOLVED

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