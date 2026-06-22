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कानपुर में गोलू सिंह मर्डर केस पर बवाल; परिजनों ने हाईवे को किया जाम, पुलिस पर गंभीर आरोप

एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया.

कानपुर में गोलू सिंह मर्डर केस पर बवाल
कानपुर में गोलू सिंह मर्डर केस पर बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:08 AM IST

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कानपुर: महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव निवासी डीसीएम चालक गोलू सिंह (28) की हत्या के मामले में रविवार को परिजनों, ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर महाराजपुर थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास भी किया. एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, जिसके बाद करीब 2 घंटे से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद परिजन घर वापस गए.

मृतक के परिजनों ने आरोप है कि पुलिस ने 25-25 लाख रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ दिया है. वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए. जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब-तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. परिजनों के अनुसार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया गया था. लेकिन अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई.

परिजनों का आरोप है कि गोलू सिंह आरोपी नवीन की डीसीएम चलाता था और उसके बकाया रुपए मांगने गया था. मृतक की मां प्रेमा देवी ने बताया, 15 जून को गोलू रुपए लेने गया था. तब आरोपी इशाक का फोन आया था कि गोलू को समझा लो नहीं तो उसके हाथ-पैर तोड़ देंगे. इसके बाद गोलू लापता हो गया और 16 जून को रूमा स्थित न्यू जेके ढाबा के पास हाईवे किनारे उसका शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट और खोपड़ी की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है. मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही इशाक नवीन खान और छोटे पासवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है.

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