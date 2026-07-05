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सर्पदंश के शिकार किसान के परिजन जिंदा सांप लेकर पहुंचे फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में अजीबोगरीब घटना ( Photo Credit: ETV Bharat )