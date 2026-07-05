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सर्पदंश के शिकार किसान के परिजन जिंदा सांप लेकर पहुंचे फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

पहचान बताने के चक्कर में अस्पताल में ही छूट गया जहरीला सांप!

फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में अजीबोगरीब घटना
फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में अजीबोगरीब घटना (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:37 PM IST

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फिरोजाबाद: सरकारी ट्रामा सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक शख्स जिंदा सांप लेकर वहां पहुंच गया. हालात तब और बिगड़ गए जब सांप बंद डिब्बे से बाहर निकल गया. काफी मशक्कत के बाद सांप को फिर से डिब्बे में बंद किया गया. तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

सर्पदंश के बाद सांप को पकड़ा: पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी निर्भय में शुभम नाम के शख्स को सांप ने काट लिया. ये हादसा उस वक्त हुआ जब शुभम अपने खेत में धान की रोपाई कर रहा था. जहरीले सांप के काटने के बाद परिजन उसे लेकर सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे. उसी दौरान शुभम के पिता प्रेमपाल ने सांप को पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गए. पहचान करने के मकसद से प्रेमपाल अपने बेटे के साथ जिंदा सांप को भी अस्पताल लेकर गए.

जिंदा सांप से अस्पताल में हलचल (Photo Credit: ETV Bharat)

जिंदा सांप देख उड़े होश: प्रेमपाल जिस वक्त अस्पताल में डॉक्टर को सांप दिखा रहे थे, उसी वक्त सांप डिब्बे से निकलकर अस्पताल में घुस गया. जिससे पूरे ट्रामा सेंटर में हड़कंप मच गया. अस्पताल में मौजूद मरीज, उनके परिजन और अस्पतालकर्मी डर गए. सांप काट न लें, इस डर से इधर-उधर भागने लगे. हालांकि प्रेमपाल ने हिम्मत नहीं हारी और सांप को पकड़कर फिर से डिब्बे में बंद कर दिया.

सांप देख अस्पताल में मौजूद लोगों के उड़े होश
सांप देख अस्पताल में मौजूद लोगों के उड़े होश (Photo Credit: ETV Bharat)

इस समूचे घटनाक्रम से अस्पताल में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा. वहीं शुभम का इलाज अस्पताल में जारी है. इस दौरान डॉक्टर ने प्रेमपाल को इस तरह की हरकत नहीं करने की सलाह दी. डॉक्टरों ने कहा कि, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है.

डिब्बा में जिंदा सांप लेकर पहुंचे थे परिजन
डिब्बा में जिंदा सांप लेकर पहुंचे थे परिजन (Photo Credit: ETV Bharat)

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