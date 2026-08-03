धौलपुर से मजदूरी करने अहमदाबाद गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन
परिजनों ने कहा, युवक की मौत के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है. मामले की गहन जांच कर वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए.
Published : August 3, 2026 at 2:58 PM IST
धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के किरारपुरा निवासी युवक की गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन युवक का शव लेकर सोमवार को धौलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए.
सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत को अहमदाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. थाना प्रभारी रावत ने बताया कि घटना अहमदाबाद में हुई है. गुजरात पुलिस इस मामले की जांच करेगी. स्थानीय पुलिस गुजरात पुलिस से भी इस मामले में बात करेगी. सोमवार को मृतक के परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी. इसमें आरोप लगाया कि मामले की गहन जांच कर वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए. हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.
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परिजनों को हत्या का अंदेशा: शिरारपुरा निवासी 21 वर्षीय गब्बर सिंह पुत्र रामरतन 31 जुलाई को मजदूरी के लिए अहमदाबाद गया था. परिजनों का कहना है कि आगरा जिले के सैंया क्षेत्र निवासी ठेकेदार बंटी ने उसे फोन कर काम के लिए बुलाया था. गब्बर ठेकेदार के साथ वाहन में सीमेंट लोडिंग का कार्य करता था. परिजनों के अनुसार, 2 अगस्त को गब्बर सिंह की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद अहमदाबाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में ठेकेदार ने शव धौलपुर भिजवाया. शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने मौत संदिग्ध परिस्थिति में बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
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