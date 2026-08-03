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धौलपुर से मजदूरी करने अहमदाबाद गए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन

धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के किरारपुरा निवासी युवक की गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन युवक का शव लेकर सोमवार को धौलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए.

सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत को अहमदाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. थाना प्रभारी रावत ने बताया कि घटना अहमदाबाद में हुई है. गुजरात पुलिस इस मामले की जांच करेगी. स्थानीय पुलिस गुजरात पुलिस से भी इस मामले में बात करेगी. सोमवार को मृतक के परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी. इसमें आरोप लगाया कि मामले की गहन जांच कर वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए. हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.