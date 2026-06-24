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पानीपत में शेखर की मौत पर परिजनों का फूटा गुस्सा, GT रोड पर शव रखकर किया प्रदर्शन

पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांगः करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शव को गांव बड़ौली ले जाने के लिए राजी हो गए. हालांकि रास्ते में पानीपत टोल प्लाजा के पास परिजनों ने एक बार फिर एम्बुलेंस रुकवा ली और सीआईए थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग पर अड़ गए. पुलिस अब तक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल को किया गया तैनातः स्थिति बिगड़ती देख मौके पर भारी पुलिस बल और महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया. डीएसपी ने स्वयं मृतक की मां को मोबाइल फोन में आरोपियों की गिरफ्तारी से संबंधित वीडियो दिखाकर समझाने का प्रयास किया. इसी दौरान जब पुलिस शव को उठाने लगी तो शेखर की बहन एम्बुलेंस के आगे खड़ी हो गई और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव नहीं ले जाने की बात कही.

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में 16 वर्षीय छात्र शेखर की इलाज के दौरान मौत के बाद बुधवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने जीटी रोड पर ही शेखर का शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मामले में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. मृतक की मां और परिवार की महिलाएं शव के पास बैठकर लगातार न्याय की गुहार लगाती रहीं.

22 अप्रैल को हुआ था हमला: जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को शेखर पर उसके ताऊ के परिवार के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर हमला किया था. गंभीर रूप से घायल शेखर का पीजीआई में उपचार चल रहा था, जहां मंगलवार रात उसकी मौत हो गई. इसके बाद हत्या के प्रयास का मामला अब हत्या की धाराओं में परिवर्तित कर दिया गया है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने आरोप लगाया कि शेखर पर रंजिश के तहत सुनियोजित हमला किया गया था. परिवार का कहना था कि "दो महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला और पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही. परिजनों ने कहा कि "नामजद आरोपी कृष्ण, विमल, लोकेश, अजय और विजय सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए." उन्होंने मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई.

SP बोले- निष्पक्ष और त्वरित होगी जांच: मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "शेखर करीब दो महीने से पीजीआई में उपचाराधीन था. उसके सिर में चोट लगने के बाद पुलिस ने पहले ही हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उन्होंने कहा कि अब शेखर की मौत के बाद मामले में धाराएं बढ़ाई गई हैं और गिरफ्तार आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लिया जाएगा. परिवार द्वारा लिखित रूप में दिए गए सभी संदेह और आरोपों की जांच की जाएगी. एसपी ने बताया कि मामले की जांच सीआईए को सौंप दी गई है और इसकी निगरानी डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे. जांच की प्रगति की जानकारी उन्हें प्रतिदिन दी जाएगी."

IO लाइन हाजिर, विभागीय जांच के आदेश: मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी (IO) पर लगे आरोपों को लेकर एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिस कर्मचारी की कार्यशैली से जनता का भरोसा टूटता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का उद्देश्य निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे तक पहुंचाना है.