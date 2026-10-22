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नूंह में गो तस्कर शाहिद एनकाउंटर मामले में बोले परिजन, "उच्चस्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे"

"उच्चस्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे" ( ETV Bharat )

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के रोजका मेव थाने के अंतर्गत 15 अक्टूबर को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गो तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के तहत बृहस्पतिवार को गांव खरखड़ी के ग्रामीण और परिजन जिला मुख्यालय पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए.

उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो : परिजनों और ग्रामीणों ने एक बार फिर इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार दिया और नामजद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की. जिला मुख्यालय पर पहुंचे परिजन उपायुक्त के निर्देश पर गठित न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट नूंह के समक्ष पेश हुए. परिजनों ने एसडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर को शाहिद उर्फ आडवाणी की पुलिस एनकाउंटर में मौत बताई गई, जबकि यह हत्या है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस घटना में उनके ही गांव के 6 नामजद व्यक्तियों सहित अन्य लोग शामिल हैं. परिजनों ने मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो, घटना से संबंधित सभी साक्ष्य, गांव के लोगों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस रिकॉर्ड की जांच की जाए ताकि घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके.