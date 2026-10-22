नूंह में गो तस्कर शाहिद एनकाउंटर मामले में बोले परिजन, "उच्चस्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे"
हरियाणा के नूंह में गो तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी एनकाउंटर मामले में परिजन और ग्रामीण मजिस्ट्रेट जांच के लिए पेश हुए हैं.
Published : October 22, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 6:35 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के रोजका मेव थाने के अंतर्गत 15 अक्टूबर को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गो तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के तहत बृहस्पतिवार को गांव खरखड़ी के ग्रामीण और परिजन जिला मुख्यालय पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए.
उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो : परिजनों और ग्रामीणों ने एक बार फिर इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार दिया और नामजद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की. जिला मुख्यालय पर पहुंचे परिजन उपायुक्त के निर्देश पर गठित न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट नूंह के समक्ष पेश हुए. परिजनों ने एसडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर को शाहिद उर्फ आडवाणी की पुलिस एनकाउंटर में मौत बताई गई, जबकि यह हत्या है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस घटना में उनके ही गांव के 6 नामजद व्यक्तियों सहित अन्य लोग शामिल हैं. परिजनों ने मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो, घटना से संबंधित सभी साक्ष्य, गांव के लोगों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस रिकॉर्ड की जांच की जाए ताकि घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके.
मृतक के भाई का आरोप : मृतक के भाई वहीद ने शिकायत दर्ज कराई है. एसडीएम से मुलाकात के बाद वहीद ने बताया कि वह इस मामले को लेकर डीएसपी, एसडीएम और डीसी से भी मिला है. उसका आरोप है कि उसके भाई की हत्या गांव के ही कुछ लोगों ने की है, पुलिस ने नहीं. पहले भी पुलिस के एक अधिकारी ने उसके भाई पर हमला किया था. परिजन ने कहा कि उसके पास वीडियो सहित कुछ साक्ष्य हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे : वहीं ग्रामीण और रिटायर्ड मेजर खलील ने कहा कि पुलिस इसे एनकाउंटर बता रही है, लेकिन उनके अनुसार गांव के ही लोगों ने उसे मारा है. उनका कहना है कि अगर पुलिस एनकाउंटर करती है तो पैर में गोली मारती है, लेकिन मृतक के पैर तोड़े गए और सीने में गोलियां लगीं. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों को दंड देने की मांग की. दूसरे ग्रामीण रजाक खान ने भी इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और कहा कि वे जिला प्रशासन और जांच समिति के अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निजी लोगों के सहयोग से प्राइवेट गाड़ियों से पीछा कर हत्या की और इसे एनकाउंटर दिखाया. ग्रामीणों ने कहा कि यदि जिला स्तर पर इंसाफ नहीं मिला तो वे इस एनकाउंटर को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे.
अंतिम संस्कार से पहले दिया था धरना : गौरतलब है कि शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत के बाद से ही यह मामला चर्चा में है. घटना के बाद शव के पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ था, कुछ लोग धरने पर बैठे थे और अंतिम संस्कार के दिन भी पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों-परिजनों के बीच लंबा गतिरोध चला था. पुलिस की ओर से इस मुठभेड़ को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस वार्ता नहीं की गई है, जबकि परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं. प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसके तहत बृहस्पतिवार को परिजन और ग्रामीण पेश हुए.
ये भी पढ़ें - एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गौ-तस्कर आडवाणी के अंतिम संस्कार में हंगामा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
ये भी पढ़ें - कुख्यात गोतस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी की एनकाउंटर में मौत, दो साथी मौके से फरार, नूंह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़