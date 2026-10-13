ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ब्रजमोहन राम को लेकर परिजन और पड़ोसी उत्साहित, ऐसे तय किया लंबा राजनीतिक सफर
ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद परिजन और पड़ोसी उत्साहित हैं.
Published : October 13, 2026 at 2:11 PM IST
लातेहार: जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी निवासी ब्रजमोहन राम को ओड़िशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. जिसके बाद परिजनों और पड़ोसियों में उत्साह का माहौल है. अपने कुशल व्यवहार और ईमानदार छवि के कारण तीन बार पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद बनने के साथ-साथ एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में भी जनता ने इन्हें पसंद किया था. ओडिशा जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद आसपास के लोग भी उत्साहित हैं.
मिठाई खिलाकर मनाया उत्साह
इधर, ब्रजमोहन राम को राज्यपाल बनाए जाने के बाद लातेहार में भी उत्साह देखा गया. लातेहार के पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्साह जताया. मौके पर समाजसेवी सच्चिदानंद प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.
1991 में भाजपा ने बनाया था प्रत्याशी
दरअसल, ब्रजमोहन राम का जन्म लातेहार के चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी में 1958 में हुआ था. इनके पिता अर्जुन बैठा पेशे से मजदूर किसान थे. गरीबों के बावजूद इनके पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया था. 1991 में जब लातेहार विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होना था, तो भाजपा ने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव में उन्होंने लगभग 1100 वोटों से जीत हासिल कर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे थे. 1996 में बीजेपी ने इन्हें पलामू लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया था.
ब्रजमोहन राम ने नहीं छोड़ा बीजेपी का दामन
इसके बाद इन्होंने 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी. हालांकि 2004 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 2014 में भाजपा ने इन्हें लातेहार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद से पार्टी द्वारा इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई. फिर भी इन्होंने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा और लगातार भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए जवाबदेही को पूरा करते रहे. इसी बीच 12 अक्टूबर को अचानक भाजपा ने इन्हें ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत कर सभी को चौंका दिया.
पलामू के पूर्व सांसद श्री बृज मोहन राम जी को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। https://t.co/t0kTU2Olwy— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) October 13, 2026
परिजनों और पड़ोसियों में उत्साह
ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत किए जाने की सूचना मिलने के बाद चंदवा प्रखंड के साथ-साथ लातेहार जिले में भी उत्साह देखा गया है. देर रात तक चंदवा स्थित उनके घर के सामने पटाखे जलाए गए. इधर इस संबंध में ब्रजमोहन राम के बेटे अमित कुमार ने बताया कि उनके पिता को राज्यपाल बनाए जाने से पूरा परिवार उत्साहित है. उन्होंने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि परिवार का कोई सदस्य राज्यपाल बन जाएगा. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ही ईमानदारी को ही अपनाया है और पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके समर्पण और ईमानदारी का पुरस्कार दिया है.
Heartiest congratulations to Shri Braj Mohan Ram Ji on his appointment as the Hon'ble Governor of Odisha. I look forward to his guidance and support in our collective efforts towards building a prosperous, inclusive and developed Odisha. May his tenure further strengthen the spirit of service and the aspirations of our people. My best wishes for a successful and fulfilling tenure. @BrajmohanRamBjp— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 12, 2026
पड़ोसियों में भी उत्साह
ब्रजमोहन राम को राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद उनके पड़ोसियों में भी उत्साहित है. पड़ोसी चंद्र भूषण केसरी ने बताया कि यह सिर्फ चंदवा के लिए नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल और झारखंड राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने अपने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को राज्यपाल मनोनीत किया है.
बेहद सरल व्यवहार है ब्रजमोहन राम: पड़ोसी
वहीं उनके एक अन्य पड़ोसी सुनील कुमार ने कहा कि एक बार विधायक और 3 बार सांसद रहने के बावजूद ब्रजमोहन राम का व्यवहार बेहद सरल है. आम लोगों के साथ मधुर भाषा में बात करना और सभी के साथ घुल मिलकर रहना इनकी पहचान है. इस कारण आज सभी लोग उनके राज्यपाल बनाए जाने से उत्साहित हैं. पड़ोसियों ने बताया कि इनका पुश्तैनी घर आज भी जर्जर स्थिति में खड़ा है, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी पूरे इलाके में होते हैं.
बुधवार को करेंगे मां नगर भगवती मंदिर में पूजा
ब्रजमोहन राम के परिजनों ने बताया कि बुधवार को ब्रजमोहन राम चंदवा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध नगर भगवती मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और माता से आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद आसपास के लोगों से मुलाकात भी करेंगे.
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