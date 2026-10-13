ETV Bharat / state

ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ब्रजमोहन राम को लेकर परिजन और पड़ोसी उत्साहित, ऐसे तय किया लंबा राजनीतिक सफर

लातेहार: जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी निवासी ब्रजमोहन राम को ओड़िशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. जिसके बाद परिजनों और पड़ोसियों में उत्साह का माहौल है. अपने कुशल व्यवहार और ईमानदार छवि के कारण तीन बार पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद बनने के साथ-साथ एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में भी जनता ने इन्हें पसंद किया था. ओडिशा जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद आसपास के लोग भी उत्साहित हैं.

इधर, ब्रजमोहन राम को राज्यपाल बनाए जाने के बाद लातेहार में भी उत्साह देखा गया. लातेहार के पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्साह जताया. मौके पर समाजसेवी सच्चिदानंद प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

ओडिशा के राज्यपाल बने ब्रजमोहन राम (Etv Bharat)

1991 में भाजपा ने बनाया था प्रत्याशी

दरअसल, ब्रजमोहन राम का जन्म लातेहार के चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी में 1958 में हुआ था. इनके पिता अर्जुन बैठा पेशे से मजदूर किसान थे. गरीबों के बावजूद इनके पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया था. 1991 में जब लातेहार विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होना था, तो भाजपा ने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव में उन्होंने लगभग 1100 वोटों से जीत हासिल कर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे थे. 1996 में बीजेपी ने इन्हें पलामू लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया था.

राज्यपाल बनाए जाने के बाद परिजन और पड़ोसी उत्साहित (Etv Bharat)

ब्रजमोहन राम ने नहीं छोड़ा बीजेपी का दामन

इसके बाद इन्होंने 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी. हालांकि 2004 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 2014 में भाजपा ने इन्हें लातेहार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद से पार्टी द्वारा इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई. फिर भी इन्होंने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा और लगातार भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए जवाबदेही को पूरा करते रहे. इसी बीच 12 अक्टूबर को अचानक भाजपा ने इन्हें ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत कर सभी को चौंका दिया.

परिजनों और पड़ोसियों में उत्साह

ब्रजमोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत किए जाने की सूचना मिलने के बाद चंदवा प्रखंड के साथ-साथ लातेहार जिले में भी उत्साह देखा गया है. देर रात तक चंदवा स्थित उनके घर के सामने पटाखे जलाए गए. इधर इस संबंध में ब्रजमोहन राम के बेटे अमित कुमार ने बताया कि उनके पिता को राज्यपाल बनाए जाने से पूरा परिवार उत्साहित है. उन्होंने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि परिवार का कोई सदस्य राज्यपाल बन जाएगा. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ही ईमानदारी को ही अपनाया है और पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके समर्पण और ईमानदारी का पुरस्कार दिया है.