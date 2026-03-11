ETV Bharat / state

पौड़ी गुलदार हमले में मुखिया की मौत, परिवार में आर्थिक संकट, मुआवजा का आश्वासन मिलने पर की अंत्येष्टि

पौड़ी: आखिरकार कोट ब्लॉक के जामलाखाल क्षेत्र में गुलदार के हमले में मौत मामले में मुआवजे और आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने के बाद परिजन मान गए हैं. इससे पहले प्रशासन से नाराज परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया था. अब परिजनों ने देवप्रयाग में अंतिम संस्कार कर दिया है.

बता दें कि बीती रोज यानी 10 मार्च को कोट ब्लॉक के अंतर्गत जामलाखाल क्षेत्र के बलमणा गांव के प्रकाश लाल (उम्र 45 वर्ष) का शव मिला. स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो तत्काल इसकी सूचना वन विभाग और जिला प्रशासन को दी. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि गुलदार ने उसे अपना शिकार बनाया है. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया. साथ ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला.

प्रशासन से नाराज परिजनों ने शव ले जाने से किया था इनकार: घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी है. परिजनों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से आर्थिक सहायता की मांग की. इतना ही नहीं प्रशासन से नाराज परिजनों ने पौड़ी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष से शव ले जाने से भी साफ इनकार कर दिया.

घर का मुखिया था मृतक: परिजनों का कहना था कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और मृतक ही घर का मुखिया था. ऐसे में उन्होंने प्रशासन से परिवार के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की मांग की है. परिजनों के अनुसार इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है.

दिव्यांग है पत्नी: घर के दोनों बेटे निजी नौकरियां कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं और अब तक उनकी शादी भी नहीं हुई है. वहीं, पत्नी भी दिव्यांग हैं, जिनके जीवन-यापन को लेकर अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है. परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी मां को प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए.