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धर्मशाला जेल में कैदी की हुई संदिग्ध मौत, परिजन ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला जेल में सजा काट रहे एक 31 वर्षीय युवक विवेक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 (खनियारा) के निवासी प्रवीण कुमार ने बताया, 'खनियारा का रहने वाला विवेक कुमार पिछले करीब साढ़े तीन साल से धर्मशाला जेल में सजा काट रहा था. उसकी सजा के केवल डेढ़-दो साल ही बचे थे, जिसके बाद उसे घर वापस लौटना था. लेकिन बीते दिन जेल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई'.

परिजनों को नहीं दी गई सूचना

प्रवीण कुमार ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई. जेल प्रशासन विवेक को पहले जोनल अस्पताल लेकर गया और वहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. शाम करीब 7:15 बजे मृतक के पिता को फोन पर सूचना दी गई कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उसका शव टांडा में रखा गया है.

परिजनों ने विवेक से मारपीट करने का लगाया आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल के भीतर विवेक के साथ मारपीट की गई है. प्रवीण कुमार ने कहा कि जब पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, तो ऐसी घटना कैसे हो सकती है? परिजनों को अंदेशा है कि उसके साथ मारपीट हुई है. यदि जेलों में ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तो कैदी वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे?

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