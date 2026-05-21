ETV Bharat / state

धर्मशाला जेल में कैदी की हुई संदिग्ध मौत, परिजन ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत पर भड़के परिजन, लगाया हत्या और लापरवाही का आरोप

धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत
धर्मशाला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला जेल में सजा काट रहे एक 31 वर्षीय युवक विवेक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 (खनियारा) के निवासी प्रवीण कुमार ने बताया, 'खनियारा का रहने वाला विवेक कुमार पिछले करीब साढ़े तीन साल से धर्मशाला जेल में सजा काट रहा था. उसकी सजा के केवल डेढ़-दो साल ही बचे थे, जिसके बाद उसे घर वापस लौटना था. लेकिन बीते दिन जेल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई'.

परिजनों को नहीं दी गई सूचना

प्रवीण कुमार ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई. जेल प्रशासन विवेक को पहले जोनल अस्पताल लेकर गया और वहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. शाम करीब 7:15 बजे मृतक के पिता को फोन पर सूचना दी गई कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उसका शव टांडा में रखा गया है.

परिजनों ने विवेक से मारपीट करने का लगाया आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल के भीतर विवेक के साथ मारपीट की गई है. प्रवीण कुमार ने कहा कि जब पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, तो ऐसी घटना कैसे हो सकती है? परिजनों को अंदेशा है कि उसके साथ मारपीट हुई है. यदि जेलों में ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तो कैदी वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे?

इलेक्ट्रिक करंट के दावे पर उठाए सवाल

जेल प्रशासन द्वारा दी गई इस सफाई पर कि कैदी की मौत करंट लगने से हुई है, परिजनों ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उसे करंट लगा, तो क्या वह जेल के अंदर मैकेनिक का काम कर रहा था. अगर तारें नंगी थीं, तो क्यों थीं? इस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किसकी है?

उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों और परिजनों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. उन्होंने जेल अधीक्षक की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया, 'जेल प्रशासन की ओर से पुलिस को दी गई प्राथमिक सूचना के अनुसार कैदी की मौत का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन (करंट लगना) बताया जा रहा है. घटना के तुरंत बाद कैदी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था. फिलहाल, मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए शव को सुरक्षित रखवाया गया है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक कैदी आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 366 के तहत दर्ज मामले में 7 साल की सजा काट रहा था. वह साल 2023 से जेल में बंद था और इस दौरान वह बीच-बीच में पैरोल पर भी बाहर आता रहता था.

मेजिस्ट्रियल जांच के निर्देश

यह घटना जेल परिसर के भीतर हुई है, इसलिए नियमों के तहत इस मामले में बहुत जल्द मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए जा रहे हैं. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर निष्पक्षता से काम कर रही है.

ये भी पढ़ें: यूपी और पंजाब से नशे के 2 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने ऐसे की धरपकड़

TAGGED:

DHARAMSHALA JAIL
PRISONER SUSPICIOUS DEATH IN KANGRA
DHARAMSHALA PRISONER DEATH CASE
DHARAMSHALA NEWS
DHARAMSHALA JAIL PRISONER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.