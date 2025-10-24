ETV Bharat / state

माता शिकारी देवी के दर्शन करने गया परिवार रास्ता भटका, जंगल में काटी रात, आज सुबह किया रेस्क्यू

माता शिकारी देवी की पहाड़ियों पर एक परिवार रास्ता भटक गया और मजबूरन ठंड के बीच रात गुजारनी पड़ी.

Family lost way in forest
सराज में 9 लोगों का परिवार रेस्क्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सराज: मंडी जिले के थुनाग में माता शिकारी देवी के दर्शन करने गए 9 लोग जंगल में फंस गए. ये सभी लोग भाई दूज पर .माता शिकारी देवी के दर्शन करने गए थे. इनमें दो से तीन साल के बच्चे भी शामिल थे. मौसम बिगड़ने के कारण ये लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे और फंस गए थे. सभी लोगों को आज सुबह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

बूढ़े केदार जाते हुए भटके रास्ता

तहसीलदार थुनाग रजत सेठी ने बताया कि सुंदरनगर भौंर का एक परिवार वीरवार को माता शिकारी देवी के दर्शन करने गया था. माता के दर्शन करने के आधे घंटे बाद उन्होंने बूढ़े केदार होकर जाना ठीक समझा. अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि मौसम खराब हो गया. समुद्र तट से करीब 11 हजार फीट ऊंचाई पर धुंध ज्यादा थी. जिसके कारण वे रास्ता भटक गए.

Family lost way in forest after visit Mata Shikari Devi Temple
रात भर जंगल में फंसे रहे लोग (ETV Bharat)

जून में हुई बारिश में तबाह हो चुके हैं रास्ते

तहसीलदार थुनाग ने बताया कि राजेंद्र रिटायर प्रिंसिपल है, जो कुछ साल पहले जंजैहली में रह चुके थे और उस समय वे इसी रास्ते से पैदल चलकर बूढ़े केदार होकर जंजैहली गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो रास्ता भटक गए. जब घंटों तक पैदल चलने के बाद भी वे मेन रोड और बूढ़े केदार नहीं पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई. वे सब एक ऐसी जगह फंस चुके थे, जहां से उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था. एक ओर ऊंची चढ़ाई थी और एक ओर माता शिकारी की एक चोटी रौहडीं धार का टूटा हुआ पहाड़, जो कि भारी बरसात के कारण 30 जून को टूट गया था. जिसके कारण यहां पर रास्ते का नामोनिशान ही मिट गया था.

Family lost way in forest
जाटा एसोसिएशन और SDRF ने किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

ओलावृष्टि के कारण भीग चुके थे कपड़े

तहसीलदार थुनाग रजत सेठी ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण सभी के कपड़े भीग गए थे. ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी. पूरे परिवार ने नाले के एक ओर बड़े से पेड़ का सहारा लिया और रात गुजारी. अधिकांश फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गए थे. जंजैहली की एक युवती आरती के फोन से परिवार ने परिजनों, प्रशासन और एसडीआरएफ को सूचना दी. जिसके बाद स्थानीय लोगों, जाटा एसोसिएशन और एसडीआरएफ प्रशासन ने मिलकर राहत बचाव कार्य किया. फंसे हुए लोगों को खाना-पानी पहुंचाया गया. उसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा सुबह सवा 6 बजे इन्हें ढूंढकर सुरक्षित निकाला गया. हालांकि इस दौरान इन लोगों के मोबाइल बंद होने के कारण इनको तलाश करने में दिक्कत आ रही थी. एसडीआरएफ के जवानों ने अपने अनुभव के आधार पर इनका पता लगाया और इन तक पहुंचकर इन्हें रेस्क्यू किया.

Family lost way in forest after visit Mata Shikari Devi Temple
शिकारी देवी पहाड़ी पर रास्ता भटके परिवार को किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

"रिटायर प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार, जो जंजैहली स्कूल में बतौर प्रधानाचार्य रह चुके हैं, इनके साथ इनकी पत्नी विद्या देवी, बेटा जगमोहन, बहु शिवानी, बेटी रश्मी, दामाद हरीश, 2 साल का पोता निकुष और 3 साल का आयांश, जो कि इनकी बेटी का बेटा है, वीरवार को करीब 3 बजे माता शिकारी देवी के दर्शन कर पैदल ही जंजैहली जाने लगे. मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि उसके थोड़ी ही देर बाद भयंकर ओलावृष्टि हुई थी. जिसके बाद ये परिवार रास्ता भटक गया था. फिलहाल सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी के लिए सभी सदस्य डॉक्टरों की निगरानी में हैं." - रजत सेठी, तहसीलदार थुनाग

ये भी पढ़ें: हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

TAGGED:

FAMILY LOST WAY IN FOREST IN SERAJ
MATA SHIKARI DEVI TEMPLE
माता शिकारी देवी
FAMILY RESCUE IN SHIKARI DEVI HILLS
FAMILY LOST IN SHIKARI DEVI HILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल में इस बार ऐसा क्या हुआ कि 8 महीनों में घट गई इतने लाख पर्यटकों की संख्या, जानें इसके पीछे की वजह

ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.