ETV Bharat / state

माता शिकारी देवी के दर्शन करने गया परिवार रास्ता भटका, जंगल में काटी रात, आज सुबह किया रेस्क्यू

तहसीलदार थुनाग रजत सेठी ने बताया कि सुंदरनगर भौंर का एक परिवार वीरवार को माता शिकारी देवी के दर्शन करने गया था. माता के दर्शन करने के आधे घंटे बाद उन्होंने बूढ़े केदार होकर जाना ठीक समझा. अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि मौसम खराब हो गया. समुद्र तट से करीब 11 हजार फीट ऊंचाई पर धुंध ज्यादा थी. जिसके कारण वे रास्ता भटक गए.

सराज: मंडी जिले के थुनाग में माता शिकारी देवी के दर्शन करने गए 9 लोग जंगल में फंस गए. ये सभी लोग भाई दूज पर .माता शिकारी देवी के दर्शन करने गए थे. इनमें दो से तीन साल के बच्चे भी शामिल थे. मौसम बिगड़ने के कारण ये लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे और फंस गए थे. सभी लोगों को आज सुबह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

जून में हुई बारिश में तबाह हो चुके हैं रास्ते

तहसीलदार थुनाग ने बताया कि राजेंद्र रिटायर प्रिंसिपल है, जो कुछ साल पहले जंजैहली में रह चुके थे और उस समय वे इसी रास्ते से पैदल चलकर बूढ़े केदार होकर जंजैहली गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो रास्ता भटक गए. जब घंटों तक पैदल चलने के बाद भी वे मेन रोड और बूढ़े केदार नहीं पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई. वे सब एक ऐसी जगह फंस चुके थे, जहां से उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था. एक ओर ऊंची चढ़ाई थी और एक ओर माता शिकारी की एक चोटी रौहडीं धार का टूटा हुआ पहाड़, जो कि भारी बरसात के कारण 30 जून को टूट गया था. जिसके कारण यहां पर रास्ते का नामोनिशान ही मिट गया था.

जाटा एसोसिएशन और SDRF ने किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

ओलावृष्टि के कारण भीग चुके थे कपड़े

तहसीलदार थुनाग रजत सेठी ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण सभी के कपड़े भीग गए थे. ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी. पूरे परिवार ने नाले के एक ओर बड़े से पेड़ का सहारा लिया और रात गुजारी. अधिकांश फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गए थे. जंजैहली की एक युवती आरती के फोन से परिवार ने परिजनों, प्रशासन और एसडीआरएफ को सूचना दी. जिसके बाद स्थानीय लोगों, जाटा एसोसिएशन और एसडीआरएफ प्रशासन ने मिलकर राहत बचाव कार्य किया. फंसे हुए लोगों को खाना-पानी पहुंचाया गया. उसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा सुबह सवा 6 बजे इन्हें ढूंढकर सुरक्षित निकाला गया. हालांकि इस दौरान इन लोगों के मोबाइल बंद होने के कारण इनको तलाश करने में दिक्कत आ रही थी. एसडीआरएफ के जवानों ने अपने अनुभव के आधार पर इनका पता लगाया और इन तक पहुंचकर इन्हें रेस्क्यू किया.

शिकारी देवी पहाड़ी पर रास्ता भटके परिवार को किया रेस्क्यू (ETV Bharat)