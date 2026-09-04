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दिल्‍ली: चार दिन से लापता बच्चे की बरामदगी न होने पर परिजनों का फूटा गुस्सा, थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में चार दिन से लापता बच्चे की बरामदगी नहीं होने से नाराज लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया.

kidnap case in begumpur
बच्चे की बरामदगी में देरी से नाराज लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 5:06 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में चार दिन से लापता बच्चे की बरामदगी नहीं होने से नाराज लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य सड़क मार्ग को रोक दिया. परिवार का आरोप है कि बच्चा चार दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस की तरफ से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस शख्स पर उन्हें शक है, उसे पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया.

दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में भरत विहार का एक बच्चा पिछले चार दिनों से लापता बताया जा रहा है. बच्चे के अचानक गायब होने के बाद परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा है. परिजनों का कहना है कि उन्होंने मामले की जानकारी और एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी. इसमें आरोपी बच्चे को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा. अपहरण का आरोप जिस नाबालिग पर है, वह फरार है.

लापता बच्चे की बरामदगी नहीं होने से नाराज लोग (ETV Bharat)

परिवार ने बच्चे को जल्द से जल्द तलाश करने की मांग की. बच्चे की बरामदगी में देरी से नाराज परिवार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में बेगमपुर थाने के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए. परिवार का आरोप है कि मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया. लोगों ने पुलिस से बच्चे की सुरक्षित बरामदगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

बच्चे के पिता संतोष ने बताया कि मेरा बच्चा 31 अगस्त से लापता है. हमने इसके सबूत भी पुलिस को दिए पर पुलिस ने आरोपी को भी छोड़ दिया. स्‍थानीय निवासी पुनीता ने बताया हमारा बच्चा कई दिन से लापता है पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की. परिवार अपने बच्चे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं स्थानीय लोगों के बीच पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

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