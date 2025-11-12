सोनीपत गन्नौर NH-44 पर भीषण हादसा: भगवान के दर्शन को निकला था परिवार, कार के उड़े परखच्चे, ट्रक-बस से भिड़ी गाड़ी
भगवान के दर्शन को निकला परिवार गन्नौर NH-44 पर हादसे का शिकार हो गया. इनकी कार ट्रक और बस से टकरा गई.
Published : November 12, 2025 at 12:33 PM IST
सोनीपत: जिले के गन्नौर के नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा हो गया. यहां भगवान के दर्शन करने जा रहे एक परिवार की कार ट्रक और रोडवेज बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई. हादसे में पति-पत्नी सहित बच्चे घायल हुए. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.
हादसे के बाद हाईवे पर मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो राहुल नामक व्यक्ति अपनी कार में पलवल से अपनी बहन, जीजा और उनके बच्चों को लेकर चुलकाना धाम दर्शन के लिए जा रहा था. जैसे ही उनकी कार गन्नौर डिवाइन सिटी के पास पहुंची, आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. तेज रफ्तार में पीछे आ रही कार ट्रक से जा टकराई. इस बीच पीछे से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस भी कार से टकरा गई. तीन गाड़ियों की इस जोरदार टक्कर से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.
क्रेन की मदद से निकाले गए घायल: घायल कार चालक ने बताया कि, "हादसे के बाद कार ट्रक के पिछले हिस्से में पूरी तरह धंस गई थी. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. बड़ी थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को सीधा किया गया. इसके बाद घायलों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया."
घायलों में पति-पत्नी और बच्चे शामिल: मामले में थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि, "पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया. परिजनों की तरफ से जो भी शिकायत मिलेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घायलों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है."
बता दें कि हादसे के बाद जीटी रोड पर करीब आधे घंटे तक जाम लग गया. जाम के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. हालांकि पुलिस की तत्परता से यातायात जल्द ही बहाल कर दिया गया.
ये भी पढ़ें:मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार