सोनीपत गन्नौर NH-44 पर भीषण हादसा: भगवान के दर्शन को निकला था परिवार, कार के उड़े परखच्चे, ट्रक-बस से भिड़ी गाड़ी

सोनीपत गन्नौर NH-44 पर भीषण हादसा ( ETV Bharat )

सोनीपत: जिले के गन्नौर के नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा हो गया. यहां भगवान के दर्शन करने जा रहे एक परिवार की कार ट्रक और रोडवेज बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई. हादसे में पति-पत्नी सहित बच्चे घायल हुए. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद हाईवे पर मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो राहुल नामक व्यक्ति अपनी कार में पलवल से अपनी बहन, जीजा और उनके बच्चों को लेकर चुलकाना धाम दर्शन के लिए जा रहा था. जैसे ही उनकी कार गन्नौर डिवाइन सिटी के पास पहुंची, आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. तेज रफ्तार में पीछे आ रही कार ट्रक से जा टकराई. इस बीच पीछे से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस भी कार से टकरा गई. तीन गाड़ियों की इस जोरदार टक्कर से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. भगवान के दर्शन को निकला था परिवार, कार के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)