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चार साल बाद तेज हुई न्याय की रफ्तार! कन्हैयालाल हत्याकांड के लिए स्पेशल NIA कोर्ट गठित

कन्हैयालाल का परिवार ( ETV Bharat )

उदयपुर : बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में चार साल से न्याय का इंतजार कर रहे परिवार को अब जल्द फैसला आने की उम्मीद बंधी है. मामले की सुनवाई के लिए NIA की स्पेशल कोर्ट गठित होने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आई है. पहले जहां अगली तारीख के लिए औसतन 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब करीब हर चार दिन में सुनवाई हो रही है. कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नियमित सुनवाई शुरू होने से परिवार की उम्मीद जगी है.