चार साल बाद तेज हुई न्याय की रफ्तार! कन्हैयालाल हत्याकांड के लिए स्पेशल NIA कोर्ट गठित
पहले अगली तारीख के लिए औसतन 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब करीब हर चार दिन में सुनवाई हो रही है.
Published : October 22, 2026 at 5:04 PM IST
उदयपुर : बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में चार साल से न्याय का इंतजार कर रहे परिवार को अब जल्द फैसला आने की उम्मीद बंधी है. मामले की सुनवाई के लिए NIA की स्पेशल कोर्ट गठित होने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आई है. पहले जहां अगली तारीख के लिए औसतन 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब करीब हर चार दिन में सुनवाई हो रही है. कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नियमित सुनवाई शुरू होने से परिवार की उम्मीद जगी है.
यश साहू के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 से इस मामले की सुनवाई एनआईए की स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई. इससे पहले जून 2022 से 7 अक्टूबर 2026 तक केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में विशेष व्यवस्था के तहत हो रही थी. इस दौरान सुनवाई के बीच लंबा अंतराल होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग रहा था. अब लगातार सुनवाई होने से गवाहों के बयान दर्ज करने का काम तेजी से पूरा होने की उम्मीद है. इसी क्रम में 16 अक्टूबर को यश साहू की भी अदालत में पेशी हुई थी.
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पिता को न्याय दिलाने का इंतजार : अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विक्रमादित्य ने बताया कि स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होगी. नियमित सुनवाई से केस की कार्यवाही में तेजी आएगी और आने वाले समय में कन्हैयालाल के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है. कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वह पिछले चार साल से अपने पिता को न्याय दिलाने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक पिता को न्याय नहीं मिल जाता और आरोपियों को सजा नहीं हो जाती, तब तक वे चप्पल-जूते नहीं पहनेंगे और बाल भी नहीं कटवाएंगे.
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30 से अधिक की गवाही पूरी : यश साहू को उम्मीद है कि स्पेशल कोर्ट में नियमित सुनवाई से मामले का फैसला अगले डेढ़ साल में आ सकता है और उनके परिवार को आखिरकार न्याय मिलेगा. उन्होंने बताया कि मामले में कुल 166 गवाह हैं, जिनमें से अब तक 30 से अधिक की गवाही पूरी हो चुकी है. वर्तमान में जिस तरह नियमित सुनवाई हो रही है, उससे उम्मीद है कि अगले एक साल में शेष गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है.
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28 जून 2022 को हुई थी कन्हैयालाल की हत्या : 28 जून 2022 को उदयपुर के मालदास स्ट्रीट इलाके में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद आरोपियों ने वीडियो भी प्रसारित किया था, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था. मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है.