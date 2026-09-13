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हांसी में खाटू श्याम के जागरण में गया था परिवार, चोरों ने 30 तोला सोना और लाखों के नकद को किया साफ

हांसी में घर के सभी लोग बाहर थे. चोरों ने लाखों की नकदी और 30 तोले के करीब सोने के आभूषण ले भागे.

Hansi Theft Case
हांसी में घर से 30 तोला सोना और लाखों की नकदी की चोरी की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 7:00 PM IST

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हांसीः जिले के हुड्डा सेक्टर 6 में एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ली. मकान मालिक एवं श्याम श्यामा ग्रुप के उपप्रधान शिवम गर्ग अपने परिवार के साथ खाटू श्याम के जागरण में गए हुए थे. परिवार की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर चोर मकान में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. करीब 70 लाख नकद समेत आभूषण चोरी हो गए है.

क्या बोले पीड़ितः शिवम गर्ग ने बताया कि "चोरी की वारदात रविवार है. हम परिवार के सदस्य जब मकान पर पहुंचे तो घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था. अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और कमरों में रखा सामान अस्त-व्यस्त था. चोर करीब 30 तोले सोने के आभूषण और लगभग दो लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए."

30 तोला सोने की चोरी (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों में दिखे चार युवकः चोरी की वारदात के दौरान घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में चार युवक दिखाई दिए हैं. पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है. आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांगः घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हुड्डा सेक्टर जैसे पॉश इलाके में हुई चोरी की इस बड़ी वारदात से आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः सिटी थाना प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि चोरी के मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. जल्द ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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करीब 70 लाख नकद समेत आभूषण चोरी
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