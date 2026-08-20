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3 रुपए के लिए 13 साल के लड़के को जलाया था जिंदा, 16 साल बाद मिला न्याय

कानपुर देहात की कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी महिला को उम्रकैद और 11 हजार का जुर्माना लगाया.

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किशोर को जलाने के मामले में आरोपी महिला को उम्रकैद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:11 PM IST

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कानपुर देहात: जिले की कोर्ट ने 16 साल पहले 3 रुपए के विवाद में किशोर को केरोसिन से जलाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी महिला को उम्रकैद और 11 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. वहीं आर्थिक दंड न देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त कारावास भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है. फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़ित किशोर के परिजनों ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया.

घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील के के सिंह ने बताया कि धारमपुर गांव के निवासी किसान कपूर सिंह ने 16 अगस्त 2010 को अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि उनका 13 साल का भतीजा संदीप गांव में भैरव की पत्नी ममता की दुकान पर बिस्किट लेने गया था. संदीप ने 5 रुपए का सिक्का दिया और 2 रुपए का बिस्किट का छोटा पैकेट लिया.

संदीप ने दुकानदार से 3 रुपए वापस मांगे. इसके बाद 3 रुपए वापस मांगने को लेकर ममता और संदीप के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर ममता घर के अंदर से मिट्टी का तेल लेकर आई और संदीप के ऊपर डालकर आग लगा दी. आग की लपटों से घिरा संदीप चीखता हुआ वहा से भागा. जिसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोगों ने आग बुझाई लेकिन तब तक वह 90 % जल चुका था. परिजन संदीप को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई.

वहीं घटना के बाद संदीप के परिजनों ने आरोपी ममता के खिलाफ अकबरपुर थाने में केस दर्ज कराया और पुलिस ने आरोपी ममता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र् न्यायधीश कोर्ट संख्या 4 में चल रही थी. मंगलवार को तय तिथि पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई.

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ममता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया. इसके साथ ही अर्थ दंड न देने पर 1 माह से अधिक कारावास भुगतने का आदेश जारी किया गया है.

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