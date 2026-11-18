महाराष्ट्र से संगम आया परिवार, एक सदस्य गहरे पानी में डूबा, पुलिस खोजबीन में जुटी
18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद जल पुलिस और गोताखोर नहीं खोज सके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:59 AM IST
प्रयागराज: संगम स्नान करने परिवार के साथ महाराष्ट्र से आए, एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया. लगभग 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला पाया है. सोमवार और मंगलवार को करीब 18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद जल पुलिस और गोताखोर उन्हें नहीं खोज सके.
मंगलवार को सुबह 6 बजे से सूरज डूबने तक हंडिया के दुमदुमा तक नदी में तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला. पति के मिलने की उम्मीद में 24 घंटे तक संगम किनारे इंतजार करने के बाद पत्नी मनीषा दोनों बच्चों के साथ महाराष्ट्र लौट गईं. परिवार के कुछ सदस्य अभी प्रयागराज में रुककर दामाजी की तलाश से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं.
जल पुलिस रविन्द्र सिंह ने बताया कि दामाजी महादेव पाकमोडे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का रहने वाला था. वह पत्नी मनीषा, 12 साल के बेटे और 6 साल की बेटी समेत परिवार के 21 सदस्यों के साथ 14 नवंबर को तीर्थयात्रा पर निकले थे. 15 नवंबर को परिवार ने मैहर में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंचा. परिवार के सदस्य दो नावों से किला घाट से संगम पहुंचे थे.
पुलिस ने परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे नाव संगम नोज के पास पहुंची. सभी लोग एक-एक कर उतरकर स्नान करने लगे. इसी दौरान दामाजी भी नीचे उतरे वह गहरे पानी में चले गए, हम लोगों ने ठीक चीखने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन तब तक वह गहरे पानी में समा गए.
जल पुलिस प्रभारी रविंद्र सिंह का कहना है कि लगातार सर्च अभियान जारी है. अंधेरा होने पर सर्च अभियान रोक दिया गया था लेकिन, जैसे ही सुबह होगी एक बार फिर सर्च अभियान अन्य जगहों पर चलाया जाएगा.
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