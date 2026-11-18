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महाराष्ट्र से संगम आया परिवार, एक सदस्य गहरे पानी में डूबा, पुलिस खोजबीन में जुटी

महाराष्ट्र से प्रयागराज घूमने आया व्यक्ति संगम के गहरे पानी में डूबा ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम स्नान करने परिवार के साथ महाराष्ट्र से आए, एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया. लगभग 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला पाया है. सोमवार और मंगलवार को करीब 18 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद जल पुलिस और गोताखोर उन्हें नहीं खोज सके.

मंगलवार को सुबह 6 बजे से सूरज डूबने तक हंडिया के दुमदुमा तक नदी में तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला. पति के मिलने की उम्मीद में 24 घंटे तक संगम किनारे इंतजार करने के बाद पत्नी मनीषा दोनों बच्चों के साथ महाराष्ट्र लौट गईं. परिवार के कुछ सदस्य अभी प्रयागराज में रुककर दामाजी की तलाश से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं.