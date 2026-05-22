छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों के मिले शव
दुर्ग जिले के आर्यनगगर की घटना है. मोहन गगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पुलिस शवों को कब्जे में ले रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 12:10 PM IST
दुर्ग भिलाई: दुर्ग के आर्य नगर में उस समय दहशत फैल गई जब घर के अंदर चार लोगों के शव मिले. सभी एक ही परिवार के हैं. मृतकों में दो बच्चे और पति पत्नी है. मोहन नगर थाने का मामला है. घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई है.
पति पत्नी और दो बच्चे के शव घर में मिले
आर्य नगर के निजी मकान में दो बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े मिले. पति पत्नी के शव फांसी पर झूलते मिले. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि पति पत्नी ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गए.
मृतकों की पहचान
- गोविंद साहू उम्र 45 वर्ष
- चंचल साहू
- दृष्णा साहू उम्र 13 वर्ष
- यशांत साहू उम्र 11 वर्ष
मोहन नगर पुलिस कर रही जांच
बताया जा रहा है कि गोविंद साहू निजी कंपनी में नौकरी करते थे. उनकी पत्नी गृहिणी थीं. मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है. जांच जारी है. पड़ोसियों से पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि मृतक परिवार कुछ दिन पहले ही तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन कर वापस लौटा था. शुरुआती तौर पर पारिवारिक तनाव को घटना की वजह माना जा रहा है. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.