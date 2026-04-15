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जमीन को भाई बना जान का दुश्मन, छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर किया हमला, जमकर मारपीट

पारिवारिक विवाद में घटना में महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया. एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद, जमकर मारपीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 8:57 PM IST

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सूरजपुर: जिले में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. जानकारी के मुताबिक बसदेई चौकी क्षेत्र के जुर गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई और उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

जमीन को लेकर भाई-भाई में विवाद

आप को बता दें कि जुर गांव निवासी हसीन बीबी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके देवर और उसके साथ आए कई लोगों ने पुराने जमीन विवाद को लेकर अचानक घर पर हमला कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस हमले में दो बुजुर्ग समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

जमीन को भाई बना जान का दुश्मन, छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर किया हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घायल रायपुर रेफर

घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बुजुर्ग की हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चाचा ससुर सहित दर्जन भर से अधिक लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की. उन लोगों ने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा और बेरहमी से पिटाई की- साहिदा अंसारी

पुलिस जांच में जुटी

सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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