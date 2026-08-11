ETV Bharat / state

'छुट्टी के दौरान सेना के जवान की मौत पर परिवार पेंशन का हकदार', सैन्य परिवारों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सैन्य जवानों और उनके परिवारों से जुड़े पेंशन अधिकारों से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी सैन्य कर्मी के आकस्मिक छुट्टी पर रहने के दौरान उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत को सक्रिय ड्यूटी से अलग बता सैन्य सेवा से अलग नहीं दिखाया जा सकता. कोर्ट ने आदेश में कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के समय सैन्यकर्मी सेवा में था या नहीं. नतीजतन, इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सैनिक की विधवा को सामान्य पारिवारिक पेंशन के बजाय विशेष पारिवारिक पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चंडीगढ़ के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज की.

छुट्टी के दौरान 17 जनवरी 2017 को मौत: ये फैसला जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने एक सैनिक की विधवा शकुंतला देवी को राहत प्रदान करते हुए सुनाया. इस मामले में केंद्र सरकार ने एएफटी के 15 दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी. न्यायाधिकरण ने सैनिक की विधवा को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया था. गौर करने वाली बात है कि सैन्य कर्मी की 17 जनवरी 2017 को, छुट्टी के पहले दिन कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी. जबकि वो 16 जनवरी 2017 से 30 जनवरी 2017 तक स्वीकृत आकस्मिक छुट्टी पर था. मृत्यु तक सैन्य कर्मी अपना 17 वर्ष से अधिक का सेवाकाल पूरा कर चुका था.

विधवा की विशेष पारिवारिक पेंशन मांग: पति की मृत्यु के बाद विधवा ने विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में ओए नंबर 512 ऑफ 2021 दायर किया. न्यायाधिकरण ने 15 दिसंबर 2022 को याचिका स्वीकार कर 18 जनवरी 2017 से विशेष पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया, लेकिन केंद्र सरकार इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची. केंद्र की ओर से दलील दी गई कि सैनिक की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, जो उस समय सक्रिय ड्यूटी पर नहीं था. इस कारण मृत्यु को सैन्य सेवा के कारण होना नहीं माना जा सकता. मृत्यु का कारण सैन्य सेवा से संबंधित नहीं पाए जाने की दलील भी दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.