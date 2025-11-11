ETV Bharat / state

लाल किला के पास धमाके के बाद से लापता ई-रिक्शा चालक जुम्मन के परिवार की उम्मीद टूटी, रो-रोकर बुरा हाल

जुम्मन के चाचा इदरीश ने बताया कि भतीजा रोज की तरह सवारियों को छोड़ने चांदनी चौक गया था. रात से हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर कोई सुराग नहीं मिला. ई रिक्शा में जीपीएस लगा था, जिसकी आख़िरी लोकेशन लाल किला के एक नंबर गेट के पास दिखी थी. लेकिन जब वहां पहुंचे तो गाड़ी की लोकेशन ऑन दिख रही थी, बाद में लोकेशन बंद हो गई.

नई दिल्ली: लाल किला के पास सोमवार शाम हुए धमाके के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. इस हादसे में 20 लोगों के घायल होने और 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कई लोग अब भी लापता हैं. इन्हीं में एक हैं शास्त्री पार्क निवासी 32 वर्ष के जुम्मन, जो ई-रिक्शा चलाते थे और सोमवार शाम से गायब थे. जुम्मन की आखिरी लोकेशन लाल किला के पास मिली थी. परिवार नम आंखों से उनकी तलाश कर रहा था. जुम्मन नहीं रहे, उनके परिवार को बॉडी मिल गई है.

ई-रिक्शा चालक जुम्मन धमाके में लापता: उन्होंने बताया कि जब परिजन लोकेशन पर पहुंचे तो पुलिस ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और अस्पताल जाकर देखने की सलाह दी. हम एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया. किसी ने कहा कि मोर्चरी में जाकर देख लो. हमने देखा, पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला. इदरीश ने बताया कि पुलिस बस यही कह रही है कि अस्पताल और मुर्दाघर में जाकर देखो. हमने चांदनी चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई है. अब उम्मीद है कि जल्द कुछ खबर मिले.

जुम्मन की तलाश में परिजन बेहाल: इदरीश ने बताया कि जुम्मन को इलाके के अन्य रिक्शा चालकों ने सोमवार शाम करीब 6 बजे के आसपास आख़िरी बार देखा था. जुम्मन की पत्नी और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, हर गुजरते घंटे के साथ यह उम्मीद थी कि जुम्मन सुरक्षित मिल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें अबतक 12 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए. यह धमाका, लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर आई-20 कार में हुआ. इस धमाके ने न केवल आसपास के बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.



