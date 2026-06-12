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हिमाचल के इस परिवार को इकलौते बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार, अमेरिकी हमले में ओमान में हुई मौत

अमेरिकी हमले में हिमाचल के 23 साल के मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा की मौत परिवार पर दुखों का पहाड़ बनकर टूटी.

Aditya sharma death in oman attack
परिजनों पर टूटा इकलौटे बेटे की मौत का दुख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:04 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 2:29 PM IST

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हमीरपुर: ओमान में अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले हिमाचल के 23 साल के मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हैं. आदित्य शर्मा हमीरपुर जिले के गांव भालू के रहने वाले थे. आदित्य की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन बेटे के पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं. घर में शोक का माहौल है और माता-पिता, दादी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव और आसपास के क्षेत्रों से लोग लगातार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. सीएम सुक्खू ने भी फोन पर परिजनों से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी.

"हमें मिली जानकारी के अनुसार आदित्य का शव अभी जहाज पर ही है और उसे पोस्टमार्टम के लिए दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है. आदित्य के सिर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है. परिवार को अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि पार्थिव शरीर भारत कब तक पहुंचेगा. ऐसे में हर हर पल किसी आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं." - राजेश शर्मा, आदित्य के पिता

'पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े'

वहीं, आदित्य के चाचा हिमांशु शर्मा ने बताया कि उनकी डीजी शिपिंग के अधिकारियों से टेलीफोन पर बातचीत हुई है. अधिकारियों ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मामले की हर पहलू से जांच करने का भरोसा दिया है. चाचा हिमांशु शर्मा ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब मिलना जरूरी है. उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि जिस समय हमला हुआ, उस दौरान जहाज एक स्थान पर खड़ा था, जबकि आदित्य ने अपने पिता से बातचीत में बताया था कि जहाज ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा था. ऐसे में परिवार को घटना के वास्तविक तथ्यों को लेकर संदेह है और वे पूरी सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं.

Aditya sharma death in oman attack
परिजनों को बेटे की पार्थिव देह का इंतजार (ETV Bharat)

"जिस समुद्री क्षेत्र में जहाज संचालित हो रहा था, वहां सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए थे. कई संवेदनशील क्षेत्रों में जहाजों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं, क्योंकि वहां समुद्री लुटेरों या युद्ध जैसी परिस्थितियों का खतरा बना रहता है, लेकिन इस मामले में कंपनी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई. अगर सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो शायद इस प्रकार की दुखद घटना से बचा जा सकता था." - हिमांशु शर्मा, आदित्य के चाचा

'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कार्रवाई'

हिमांशु शर्मा ने बताया कि डीजी शिपिंग ने परिवार को आश्वस्त किया है कि आदित्य शर्मा की मौत से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी. परिवार की मांग है कि हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके. वहीं, भालू गांव में हर व्यक्ति इस दुखद घटना से स्तब्ध है. इकलौते बेटे को खोने का दर्द परिवार के लिए असहनीय बन गया है. परिजनों की निगाहें अब उस पल पर टिकी हैं, जब आदित्य का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए अपने घर पहुंचेगा. फिलहाल पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और सभी लोग परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं.

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Last Updated : June 12, 2026 at 2:29 PM IST

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