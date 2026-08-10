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वीडियो वायरल होते ही दून अस्पताल सफाई कर्मी ने उठाया आत्मघाती कदम, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग, जानें पूरा मामला

सुबह इस तरह का कदम उठाने के बाद उसके परिजन उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए. लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर, इस पूरे मामले पर दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन का कहना है कि बिना किसी जांच पड़ताल के वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

पीड़ित परिवार का कहना है कि, व्यक्ति 2009 से दून अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था. अपनी 17 साल की नौकरी में पहली बार इस तरह का आरोप लगने के कारण व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया. व्यक्ति के साथियों के मुताबिक, वह मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था और अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया करता था. उसके दो बच्चे भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं.

देहरादून: दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीज के साथ आए एक 12 वर्षीय बच्चे के साथ एक सफाई कर्मी द्वारा कथित अश्लील हरकत किए जाने का वीडियो वायरल हो गया था, जिससे आहत होकर सोमवार सुबह दून अस्पताल में तैनात सफाई कर्मी ने आत्मघाती कदम उठा लिया. अब पीड़ित परिवार वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. न्याय की मांग करते हुए परिजनों ने दून अस्पताल के पास कुछ देर के लिए रोड भी जाम की.

मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच कमेटी गठित की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दुख की घड़ी में पूरा अस्पताल प्रशासन मृतक के परिजनों के साथ खड़ा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

- डॉक्टर गीता जैन, प्राचार्य, दून मेडिकल कॉलेज -

डॉक्टर गीता जैन ने पुलिस से बातचीत करते हुए वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. इधर, अस्पताल प्रशासन की ओर से गठित की जा रही जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

घटनाक्रम के बाद अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने प्रकट किया रोष: दून अस्पताल की आईपीडी में तैनात वार्ड बॉय गीता रौथाण ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि, अस्पताल में छोटे कर्मचारियों पर ही अधिक दबाव बनाया जाता है और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उनका कहना है कि छोटे कर्मचारी अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते.

उनका आरोप है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्या या किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे विवाद, लड़ाई-झगड़े और सोशल मीडिया पर कार्रवाई या बदनाम किए जाने जैसी धमकियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बीच भय का माहौल नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है.

वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था. पूछताछ करने के बाद आरोपी को वापस भेज दिया गया है. साथ ही मृतक के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी.

- संजीत कुमार, थाना रायपुर प्रभारी -

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