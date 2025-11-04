ETV Bharat / state

धनबाद में महिला की मौत के बाद आपे से बाहर हुए परिजन, दोषी डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप

धनबाद: डिस्चार्ज के बाद महिला और नवजात बच्चे को घर ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजन समेत ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इधर, परिजन डॉक्टर पर कार्रवाई और अस्पताल को सील करने की मांग पर अड़े रहे. साथ ही मुआवजा की मांग कर रहे हैं.

डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप

मामला सोमवार रात की है. सुबह होने के बाद भी लोग अस्पताल में कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. मौके पर गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं. घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के हरिणा रोड स्थित निजी अस्पताल की है. दरअसल, 9 दिन पहले रामकुंडा की रहने वाली गर्भवती महिला गीता देवी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सफल प्रसव के बाद बच्चे के साथ सोमवार को महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजन समेत ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे.

महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा (Etv bharat)

बहन की तबीयत में नहीं हुआ था सुधार: भाई

मृत महिला के भाई ने बताया कि प्रसव के बाद उसकी सांस तेजी से चल रही थी, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था और बिना ठीक हुए ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जिस कारण घर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई. भाई ने बहन की मौत के लिए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है.