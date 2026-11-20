पति की मौत के बाद महिला ने थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ मांगा इंसाफ! देवघर में जमकर हुआ बवाल
देवघर में जमीन विवाद में घायल पीड़ित की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 20, 2026 at 8:44 PM IST
देवघर: जिले के सारवां थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जमीन विवाद में घायल शंभू यादव की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ. आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंचे थाना प्रभारी के साथ मृतक की पत्नी ने कॉलर पकड़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए पुलिस के साथ हाथापाई भी की.
शंभू यादव पर जानलेवा हमला
इधर, घटना से आक्रोशित सिरसिया गांव के स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारवां-सारठ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. दरअसल, जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के दौरान राजेश यादव और सुखदेव यादव ने शंभू यादव पर जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में शंभू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया.
इलाज के दौरान पीड़ित की मौत
लेकिन दो दिनों तक इलाज चलने के बाद गुरुवार सुबह शंभू यादव की मौत हो गई. उनकी मौत की खबर मिलते ही सिरसिया गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और राजेश यादव तथा सुखदेव यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया.
पुलिस पर आरोपियों का समर्थन करने का आरोप
आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. उनका आरोप था कि पुलिस आरोपियों का समर्थन कर रही है. इसलिए स्थानीय थाना की पुलिस के बदले डीएसपी या एसपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दें. ग्रामीणों ने मांग की आश्वासन के तुरंत बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.
ग्रामीणों को धमकी देने का भी आरोप
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस से मिलकर ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं कि यदि कोई उनके खिलाफ गवाही देगा, तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा. वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मृतक शंभू यादव की पत्नी ने पूर्व में ही स्थानीय थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण सुखदेव यादव और राजेश यादव ने शंभू यादव की जान ले ली.
पुलिस कर रही है मामले की गहन जांच: एसडीपीओ
वहीं, पूरे मामले पर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि शुरुआत में पुलिस को एक्सीडेंटल मौत की सूचना मिली थी लेकिन बाद में जमीन विवाद के कारण हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में जो भी वास्तविक घटना सामने आएगी, उसे उजागर किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटी है, ताकि सरवा सारठ मुख्य मार्ग पर लगे जाम को हटाया जा सकें.
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