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पति की मौत के बाद महिला ने थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ मांगा इंसाफ! देवघर में जमकर हुआ बवाल

मृतक की पत्नी ने पकड़ा थाना प्रभारी का कॉलर ( ETV BHARAT )

देवघर: जिले के सारवां थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जमीन विवाद में घायल शंभू यादव की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ. आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंचे थाना प्रभारी के साथ मृतक की पत्नी ने कॉलर पकड़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए पुलिस के साथ हाथापाई भी की.

शंभू यादव पर जानलेवा हमला